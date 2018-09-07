مراجعة اتفاقية التجارة الحرة الكورية الجنوبية الأمريكية:

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كشفت الحكومة يوم الاثنين الماضي عن مجموعة تعديلات سيتم إجرائها بخصوص اتفاقية التجارة الحرة بين كل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وذلك في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل له بين البلدين بشكل مبدئي في مارس الماضي. وحسب الاتفاقية المعدلة التي كشفت عنها الجهات المسئولة في كوريا ، فإن واشنطن ستحتفظ بفرض رسوم جمركية قدرها 25% على وارداتها من الشاحنات الكورية حتى العام 2041. نشرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة تلك التعديلات وغيرها على موقعها الإلكتروني ومن أهمها مضاعفة ورفع عدد السيارات الأمريكية التي تسمح كوريا باستيرادها في العام إلى خمسين ألف سيارة لكل شركة. جاءت تلك التنازلات الكورية الجنوبية بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم بنسبة 25% على وارداتها من السيارات الكورية وأجزائها. وحسب خبير متخصص فإن تكاليف العمالة المرتفعة في صناعة أجزاء السيارات في الولايات المتحدة كانت من بين الأشياء التي أسهمت في تكوين وتشكيل الطبقة المتوسطة في البلاد ، مما يجعل الحكومة الأمريكية قلقة وحريصة على حماية مصالح تلك الطبقة من خلال توفير الحماية اللازمة لتلك الصناعة بالذات حتى لا تفقد قدراتها التنافسية، وهو ما قد ينتشر ويؤثر سلبا على القطاع الصناعي بأسره. وخلال عملية إعادة التفاوض الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك اتفق البلدان على أن 75% من قيمة السيارات التي يتم بيعها للولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تأتي من أجزاء وقطع سيارات مصنوعة في أمريكا الشمالية، وهو ما يسبب قلقا للشركات الكورية بخصوص احتمال لجوء الجانب الأمريكي في أي عملية فتح تفاوض لاحقة لإجراء مماثل وهو ما يزيد سعر تكلفة إنتاج السيارات التي يتم تصديرها إلى أمريكا بشكل كبير.