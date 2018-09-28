دخول اتفاقية الجمارك الكورية الإماراتية حيز التنفيذ

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صرح مكتب الجمارك في سيول يوم الاثنين الماضي بأن اتفاقية الجمارك التي تسهل التجارة بين كوريا الجنوبية والإمارات المتحدة العربية قد دخلت في حيز التنفيذ .

وذكرت خدمة الجمارك الكورية أن اتفاقية المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO) واتفاقية الاعتراف المتبادل(MRA) قد دخلتا حيز التنفيذ منذ ذلك اليوم.

يذكر أن البلدين ظلا يناقشان الاتفاقيتين منذ شهر ديسمبر عام ألفين وخمسة عشر. وتدعو الاتفاقيتان الجانبين إلى سرعة التخليص الجمركي للمنتجات من الطرف الآخر ومنحه أولوية في إجراءات الجمارك، إلى جانب إنشاء نقاط اتصال مخصصة للتعامل مع المضاعفات في التخليص .