الحكومة الكورية تمنح فرقة بي تي إس وسام الاستحقاق الثقافي

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تم تكريم فرقة "بي تي إس" بوسام الاستحقاق الثقافي من الحكومة الكورية.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" إنه تم اتخاذ قرار بهذا الشأن في اجتماع لمجلس الوزراء عقد أمس الاثنين برئاسة الرئيس "مون جيه إين"، حيث سيتم منح جميع أعضاء الفرقة هذا الوسام الرفيع.

وقد أشاد رئيس الوزراء "لي ناك يون" خلال الاجتماع بهذه الفرقة لمساهمتها في زيادة الوعي باللغة الكورية، مشيرا إلى أن فرقة "بي تي إس" لم تنشر فقط أغنيات كورية بين العديد من الشباب في الدول الأخرى، بل قامت أيضا بنشر اللغة الكورية في كل أنحاء العالم من خلال كلمات الأغاني الكورية.

ويشار إلى أن وسام الاستحقاق الثقافي يتم منحه لمن يقدم خدمات بارزة في مجالات الثقافة والفنون، بما يسهم في نشر الثقافة الوطنية والتنمية الوطنية.

ويتألف نظام الأوسمة الثقافية في كوريا من خمس درجات، وهي: الوسام الذهبي، والفضي والكنزي، والجوهري، والزهري، وقد تم منح الوسام الزهري أي "هوا كوان" لفرقة "بي تي إس".

وتعد فرقة "بي تي إس" أولى فرق الآيدولز الكورية التي تتلقى وسام الاستحقاق الثقافي.

الجدير بالذكر أن فرقة "بي تي إس" تصدرت قائمة "بيلبورد 200" واحتلت المركز العاشر في قائمة "بيلبورد هوت 100"، وقد قامت بجولة شملت كندا والولايات المتحدة خلال الفترة من يوم الخامس من سبتمبر وحتى يوم السادس من أكتوبر الجاري، مما ساهم في نشر موجة الثقافة الكورية "هالليو" عالميا.

وفي أثناء هذه الجولة استطاعت الفرقة جذب 220 ألفا من معجبيها من خلال 15 حفلا غنائيا، وسوف تستمر في تنظيم جولاتها في أوربا في شهر أكتوبر، وفي اليابان في شهر نوفمبر. وإلى جانب هذا، ساهمت الفرقة في نشر اللغة الكورية عالميا، لدرجة أن عددا كبيرا من المعجبين يدرسون اللغة الكورية ليفهموا معاني كلمات أغانيها.