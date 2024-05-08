مجموعة ميكتا تعرب عن القلق بشأن تجارة الأسلحة غير المشروعة مع كوريا الشمالية

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تبنت كوريا الجنوبية وأربع دول أخرى بيانا يعبر عن المخاوف بشأن صفقات الأسلحة غير القانونية بواسطة كوريا الشمالية.ووفقا للبرلمان الكوري الجنوبي أمس الثلاثاء، اعتمد رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة ميكتا، وهي المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا، بيان رئيسيا أول من أمس بعد إجراء الدورة العاشرة لرؤساء برلمانات ميكتا في المكسيك. وأعرب البيان، الذي يضم 22 نقطة حول موضوعات مختلفة، عن مخاوف جدية بشأن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، واستخدام التكنولوجيا ذات الصلة، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، وأضاف أن التوتر الناتج عن ذلك في شبه الجزيرة الكورية يهدد السلام والاستقرار في المنطقة.ورغم أن تلك المخاوف بشأن بيونغ يانغ لم تكن واردة في المسودة الأولية للبيان، إلا أن برلمان كوريا الجنوبية أقنع الدول الأخرى بإدراجها وسط مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن تجارة الأسلحة غير المشروعة بواسطة كوريا الشمالية.وكان لدى رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة ميكتا بعض الاختلافات في الرأي فيما يتعلق بطبيعة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وبين روسيا وأوكرانيا، وكذلك القرارات المتعلقة بالحروب.