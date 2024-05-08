استجواب 13 لاعب بيسبول بتهمة تداول مخدرات

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تقرر توسيع تحقيقات الشرطة في قضية تعاطي المخدرات المتهم فيها نجم البيسبول السابق اللاعب "أوه جيه وان"، ليشمل لاعبين آخرين، يشتبه في أنهم حصلوا بشكل غير قانوني على وصفات طبية للاعب "أوه".وصرح مفوض وكالة شرطة العاصمة سيول "تشو جي هو" للصحفيين أمس الثلاثاء بأنه يتم حاليا إجراء تحقيقات مع إجمالي 13 فردا للاشتباه في حصولهم على حبوب منومة من نوع "ستيل نوكس" ومخدرات أخرى، للاعب فريق "دوسان بيرز" السابق.وتشمل قائمة الـ13 لاعبا ثمانية لاعبين أكد فريق "دوسان بيرز" تورطهم في تحقيقاته الداخلية في هذه الفضيحة، بالإضافة إلى خمسة لاعبين إضافيين سابقين وحاليين للبيسبول، معظمهم في دوري الدرجة الثانية.ويبحث المحققون عما إذا كان أوه قد ضغط على أولئك الأفراد للحصول على أدوية موصوفة بطريقة غير قانونية.ويواجه أوه محاكمة بتهمة تعاطي الميثامفيتامين ومواد غير قانونية أخرى.