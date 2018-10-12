مهرجان إيتيوون السابع عشر للقرية الدولية





من المقرر أن يقام مهرجان إيتايوون للقرية الدولية السابع عشر في يومي 13 و14 من شهر أكتوبر في مناطق شوارع إيتايوون وبوكوانغ تحت شعار "Let’s Beat, Itaewon" أي "هيا نضرب إيتيوون".

وتتميز منطقة إيتيوون بوجود 57 سفارة دولية لدى سيول ومن المتوقع أن تشارك في المهرجان 45 سفارة بما فيها سفارات الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتمنح بلدية يونغ سان جائزة مالية بقيمة 5 ملايين وون وكأس الفوز لثلاث سفارات حسب إسهامها في المهرجان من حيث حجم العروض ومستوياتها والاضمام إلى الموكب الأدائي الرئيسي. وكما ذكرت قبل قليل سيشارك في المهرجان 45 مطعماً يمثل الأطعمة الإقليمية حيث تقدم الطعام بأسعار رخيصة.

وإلى جانب ذلك، ستقام فعاليات طريفة جداً لتجربة التقاليد الكورية المميزة مثل تجربة التقنية القتالية "تيكوندو" وتجربة امتحان "كوا كوو" الوطني التقليدي في عصر مملكة جوسون. وكذلك الأداءات الرقصية الزراعية والألعاب التقليدية الرقصية المنوعة. وهناك الكثير من الفعاليات الطريفة إلى جانب ما ذكرنا الآن ومن الأفضل أن نزور المهرجان بدلاً من السماع فقط، أليس كذلك؟