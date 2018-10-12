اختتام فعاليات مهرجان جونجو الدولي للبانسوري لعام 2018





اختتمت فعاليات مهرجان جونجو الدولي للبانسوري لعام 2018 بنجاح كبير يوم الجمعة الماضي بعد إقامة الفعاليات لمدة 5 أيام منذ اليوم الثاني من شهر أكتوبر. وبسبب إعصار كونغ ري القوي أُلغيت بعض الفعاليات وتم تقليص حجم المهرجان، ورغم ذلك فقد حظى بإقبال كبير حيث زاره حوالي 130 ألف شخص. وتم بيع تذاكر 21 عرضاً من العروض الـ34 في مرحلة مبكرة لأن البانسوري موسيقى كورية تقليدية فريدة ومميزة جداً ويزداد عدد الأجانب الذين يرغبون في الاستماع إليها مباشرة في المهرجان.

ولذلك أسهم هذا المهرجان بالفعل في عولمة فن البانسوري الكوري التقليدي خلال بضع سنوات فقط وتزداد أهميته مع مرور الوقت. وخاصة الأداء الافتتاحي الذي شارك فيه 80 مغنياً فنياً من 6 دول حظي بإقبال كبير وتقدير ضخم من قبل المتفرجين من حيث القيمة الفنية والإبداعية. وكذلك كانت مسلسلة "غوت" الكوري الشاماني قد حصلت على تقييم عالٍ من حيث الفولكورورية والأنثروبولوجية. وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان رغبتها في تنظيم المهرجان بصورة أفضل قيمة ونضوجاً في السنة القادمة.