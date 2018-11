ظهور المشاهير في امتحانات بعض المدارس الصينية

ⓒ KBS

ظهر الممثل "لي مين هو" في امتحان إحدى المدارس الصينية لمادة اللغة الإنجليزية قبل سنوات. كان ذلك في عام 2011، حيث ظهرت صورة الممثل "لي" وهو يبتسم ابتسامة عريضة ووسيمة مع جدول واحد مكتوب بالإنجليزية.

وكان السؤال كتابة نمط حياة الممثل "لي مين هو" باللغة الصينية بعدد الحروف التي لا تزيد عن ستين حرفا بناء على المحتويات المكتوبة في الجدول باللغة الإنجليزية. كان يكتب فيه أنه يمارس الرياضة مرة واحدة في اليوم، ويأكل خضروات مرة واحدة، ويشرب حليبا مرة واحدة في اليوم.

وأحد محبيه رفع ملفا ممسوحا ضوئيا على حسابه على أحد مواقع الخدمة الاجتماعية، مما جذب اهتماما كبيرا من الجمهور. وكانت ردود أفعال مستخدمي الإنترنت كالتالي: هذا دليل واضح على الشعبية التي يتمتع بها الممثل "لي" في الصين، ويبدو أن المدرس الذي أعد هذ البند في مادة اللغة الإنجليزية من محبي الممثل "لي".

وهناك نجم آخر ظهر في امتحان في إحدى المدارس الصينية في عام 2015، وهو المطرب "the one" الذي حصل على شعبية كبيرة بعد ظهوره في البرنامج الترفيهي "أنا مطرب".

فرح: آه، المطرب "the one"! حظي "the one" باهتمام الجمهور بفضل صوته المؤثر والعميق جدا، وامتدت شعبيته إلى الصين لدرجة أنه ظهر في امتحان. حيث ظهر "the one" في سؤال اختياري في مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثانية للطلاب في المرحلة المتوسطة في إحدى المدارس الصينية، وكان السؤال عن قواعد اللغة. وكان يجب اختيار الإجابة الصحيحة من بين أربعة خيارات بشكل يناسب الفراغ في جملة:

" the one won lots of fans for……. Through the TV program I am singer."

وفي الآونة الأخيرة، تستخدم كلمة ألقاها RM عضو فرقة "بي تي إس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة كبند في امتحان أو واجب مدرسي داخل كوريا وخارجها. حيث ظهرت كلمة RM في مادة القراءة والكتابة الإنجليزية لامتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني لإحدى المدارس الثانوية الكورية، حيث كان السؤال كالتالي: اقرأ كلمة ألقاها RM قائد فرقة "بي تي أس" في اجتماع أجندة الشباب: "Generation Unlimited" لمنظمة اليونيسف التي عقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم اختيار جملة مناسبة بناء على ذلك.

وكتب مدير إحدى المدارس الثانوية على السبورة قبل الامتحان وطلب من الطلاب قراء كلمة RM. أما في خارج كوريا، فظهرت فرقة "بي تي إس" في الواجبات المدرسية في بعض المدارس المتوسطة والثانوية في سنغافوره مثلا بعد شرح love yourself لـ"بي تي إس"، يطلب من الطلاب القيام بـSpeak yourself، أو يطلب من الطلاب التحدث عمّا يحبونه ويحرك قلوبهم. وظهرت كلمة RM في امتحان لإحدى المدارس الثانوية في فيتنام أيضا، مما يشير إلى أن الشعبية التي تحظى بها "بي تي إس" تؤثر على المراهقين في العالم.