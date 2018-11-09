إقامة مؤتمر المحتوى الإبداعي الثقافي الكوري في القاهرة

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أقيم مؤتمر المحتوى الإبداعي الثقافي الكوري يوم السبت الماضي في فندق ريتز كارلتن في القاهرة بتنظيم من المركز الثقافي الكوري التابع للسفارة الكورية لدى مصر بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية.

وجاء تنظيم هذا المؤتمر الذي شاركت فيه مجموعة من الشركات الكورية،تماشيا مع رؤية الغرفة المصرية الهادفة إلى فتح قنوات جديدة لتسويق المنتجات المصرية وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية في مختلف الأسواق العالمية.

كما استهدف المؤتمر عقد لقاءات بين الشركات المصرية ونظيراتها الكورية لبحث سبل التعاون المشترك ورصد المتطلبات الفنية والتقنية لترسيخ المنتجات المصرية ذات المميزات التنافسية في السوق الكورية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية لدعم الشركات المصرية في تحقيق التوسع الخارجي والاستفادة من الكوادر البشرية المتميزة وتعزيز المنتجات المصرية على خريطة الحلول الرقمية العالمية.

وقال السفير الكوري لدى مصر "يون يوه تشول" في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح إن كوريا الجنوبية تسعى من خلال هذا المؤتمر لتقاسم الخبرات التي اكتسبتها في مجالات المحتوى الثقافي والتكنولوجيا مع الشعب المصري.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر تقدم نوعا جديدا من التعاون الثقافي من خلال مشاركة المحتوى الرقمي مثل البرامج والألعاب والبرامج التعليمية خاصة تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز التي تقدم تجربة مثيرة وتعد وسيلة فعالة للتبادلات الثقافية.

وأشار السفير "يون" إلى أن 8 شركات كورية شاركت في المؤتمر لعرض أحدث تقتياتها وبرمجياتها ومحتوياتها، والمشاركة بخبراتها التكنولوجية مع الجانب المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور "حسام عثمان" مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري على أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين كوريا الجنوبية ومصر.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبنت عددا من السياسات لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الزيادة الإقليمية وتعزيز القدرات البشرية في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه قال رئيس المركز الثقافي الكوري بالقاهرة "يانغ سانغ كون" إن المؤتمر حقق نجاحا كبيرا، حيث شهد إقبالا من محبي الثقافة الكورية ورجال الأعمال المهتمين بصناعة التكنولوجيا الكورية.





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