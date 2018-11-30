اليوم الثقافي الكوري في مكتبة مصر العامة في الأقصر

المركز الثقافي الكوري في القاهرة

استضافت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر وجامعة أسوان المصرية فعاليات الاحتفال باليوم الثقافي الكوري الخامس خلال الفترة من يوم السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وجاء تنظيم هذه الفعاليات ضمن إطار التعاون المشترك بين المكتبة والمركز الثقافي الكوري بالقاهرة. وافتتح الفعاليات المستشار "مصطفي ألهم"محافظ الأقصر، والسفير الكوري لدى مصر "يون يوه تشول".

وتضمنت فعاليات الاحتفال لهذا العام العديد من الفعاليات التي تمثل العادات والتراث الكوري، منها تجربة تذوق الطعام الكوري، حيث قامت مجموعة من الطهاة القادمين من كوريا بطبخ أنواع مختلفة من الوجبات الكورية الشهيرة وتقديمها للجمهور.

كما تضمنت الفعاليات تجربة الزي التقليدي الكوري "هانبوك" حيث تمتع الزوار كبارا وصغارا بارتداء "هانبوك" وأخذوا الصور التذكارية.

وشملت فعاليات اليوم الثقافي الكوري أيضا تعليم الموسيقى والإيقاع الكوري على الطبول الكورية للجمهور المصري، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل لاستخدام مستحضرات التجميل على الطريقة الكورية من خلال متخصصين، وإقامة معرض للصور عن كوريا والثقافة الكورية.

وعلى صعيد آخر، اجتمع محافظ الأقصر مع السفير الكوري لدى مصر الذي قام بزيارة لمدينة الأقصر للمشاركة في فعاليات اليوم الثقافي الكوري.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه وسبل التعاون المستقبلية بين كوريا ومحافظة الأقصر، ومنها إقامة اتفاقية تآخي بين مدينة "كيونغ جو" الكورية ومدينة الأقصر المصرية.

وتعد مدينة "كيونغ جو" مدينة تاريخية كانت عاصمة لمملكة "شيلا" خلال الفترة من عام 57 قبل الميلاد وحتى عام 935 الميلادي، وهي تحتوى على 22 من الكنوز الأثرية الوطنية وغيرها من الكنوز الثقافية المنتشرة في أرجائها.

وأعرب السفير الكوري "يون" عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر التي تعد قبلة للسائحين من مختلف دول العالم باعتبارها عاصمة تاريخية قديمة لمصر وتحتوى على حوالي ثلث آثار العالم التي تمثل الحضارة المصرية القديمة.

ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن أمله في زيادة التعاون بين الجانبين في مجالات الصناعة والثقافة والتربية والتعليم والآثار، مشيرا إلى أن الأقصر ترحب بالسياح الكوريين لزيارة معالمها الأثرية والاستمتاع بمشاهدة آثار الحضارة المصرية القديمة.





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