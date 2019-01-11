بومبيو يؤكد أن المشاورات جارية بشأن تفاصيل القمة الثانية مع كوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إنه يتم حاليا إجراء مشاورات بشأن تفاصيل القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اقترح عقد محادثات القمة الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في منتصف شهر فبراير القادم في فيتنام.

ويرى المراقبون أن فيتنام تعتبر أنسب مكان لعقد القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ من الناحيتين العملية والرمزية، حيث يمكن للطائرة الحكومية التابعة لكوريا الشمالية، "تشام ميه 1"، القيام برحلتها إلى فيتنام دون التزود بوقود إضافي.

وكان الرئيس "ترامب" قد اقترح أن يقع مكان القمة الثانية داخل مسافة طائرة الرئاسة الأمريكية.

وتعد فيتنام منطقة آمنة تتمتع بظروف ملائمة للحرس والبروتوكول، حيث استضافت بشكل ناجح اجتماعات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "آبيك".

بالإضافة إلى ذلك، تقيم فيتنام علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وبالتالي تعتبر منطقة محايدة للدولتين.

وفي الواقع، عبرت فيتنام عن رغبتها في استضافة القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ على أراضيها عبر مختلف القنوات الدبلوماسية.

الجدير بالذكر أن فيتنام تحتفظ بنظام الحزب الشيوعي الواحد في حكمها، وتنتهج في الوقت نفسه السياسة المسماة بـ"سياسة دوي موي" للإصلاح والانفتاح.

وتجذب هذه السياسة اهتمام كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في آن واحد، حيث وصف وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في شهر يوليو من العام الماضي فيتنام بأنها دولة نموذجية لكوريا الشمالية من حيث العلاقات مع الولايات المتحدة والازدهار.

وقد تبين كوريا الشمالية تجرى دراسة حول إمكانية تطبيق سياسة "دوي موي" الفيتنامية على سياساتها، حيث قام وزير الخارجية الكوري الشمالي "لي يونغ هو" بزيارة لفيتنام في أواخر العام الماضي لهذا الغرض.