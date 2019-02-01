د. سارة ماجد: تحدي علم الصوتيات الكورية





الدكتورة سارة ماجد تُدرّس اللغة الكورية بجامعة عين شمس المصرية، وقد حصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة سيول في تخصص علم الصوتيات الكورية، وتقول في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو إنها أحبت علم الصوتيات منذ صغرها حيث اكتشفت أن طريقة نطق الشخص للكلام تحدد خلفيته العلمية وما درسه خلال حياته.

وتوضح الدكتورة سارة أن رسالتها للحصول على درجة الدكتوراه ركزت على كيفية نطق المصريين للكلمات الكورية وكيفية استقبال الكوريين لهذا النطق، وأيضا كيفية تغيير خريطة الأصوات في مخ الطالب المصري بحيث يمكنه استقبال الأصوات الكورية.

كما تتحدث الدكتورة سارة ماجد عن حصولها على جائزة أحسن بحث في مؤتمر جمعية علم الصوتيات الكورية، حيث وضعت نظرية جديدة عن العلاقة بين الإدراك والنطق بناء على حالة المصريين عند التحدث باللغة الكورية.

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