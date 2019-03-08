زيارة ولي عهد أبوظبي إلى سامسونغ

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التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" بنائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات في سيول، وذلك في أثناء زيارة ولي عهد أبوظبي إلى كوريا والتي بدأت يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي واستمرت على مدار يومين.

وقد ناقش الجانبان سبل التعاون في مختلف المشروعات بما فيها الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وزار ولي عهد أوبوظبي مصنع "هواسونغ" لإنتاج أشباه الموصلات التابع لشركة سام سونغ يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي.

وتجول الشيخ محمد بن زايد في مختلف أماكن المصنع بما فيها المعرض الخاص للجيل الخامس من الاتصالات اللاسكلية وأشباه الموصلات وخطوط إنتاج أشباه الموصلات واستمع إلى شروح حول الوضع الحالي لأعمال سام سونغ من قبل كبار مسؤولي الشركة.

وتبادل ولي عهد أبو ظبي الآراء مع نائب رئيس سام سونغ حول سبل تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية في المشروعات المتعلقة بالجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.