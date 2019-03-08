د. محمد معيط: مصر توفر فرصا استثمارية ممتازة للشركات الكورية

زار كوريا مؤخرا الدكتور/ محمد معيط وزير المالية المصري على رأس وفد حكومي لتعريف الحكومة والشركات الكورية بفرص الاستثمار في مصر. وخلال الزيارة أجرى القسم العربي مقابلة مع الوزير المصري، حيث قال إن مصر تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية على وجه الخصوص من تحقيق العديد من الإنجازات لجذب الاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إنشاء بنية تحتية قوية وتوفير العملات الأجنبية والطاقة والأراضي الصناعية وتخفيض الإجراءات البيروقراطية، وبناء 14 مدينة جديدة وبناء عاصمة إدارية جديدة.

وأشار الدكتور/ معيط إلى أن مصر دولة محورية في المنطقة وتتمتع بالاستقرار والأمن، وتمثل سوقا ضخمة يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، ويزيد بمعدل 2,5 مليون نسمة سنويا، كما يبلغ معدل نموها الاقتصادي 5,5%، وهو ما يمثل فرصة ممتازة للاستثمارات الكورية. وأشار أيضا إلى أن مظلة التأمين الصحي ستشمل جميع المصريين بدءا من يوليو القادم، في الوقت الذي تتم فيه عملية إصلاح شامل لقطاع التعليم.

وشدد الوزير المصري على أن مصر مهتمة جدا بمنطقة شرق آسيا خاصة تعزيز العلاقات مع كوريا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك العديد من الشركات الكورية العاملة في مصر في مختلف المجالات مثل السيارات والبتروكيماويات والإلكترونيات ومترو الأنفاق.

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