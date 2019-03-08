فتح قاعدة بيانات صوتية للغات الأجنبية للجمهور لأول مرة في البلاد

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تم فتح طريق للوصول إلى قاعدة البيانات للغات الأجنبية بسهولة والتي يمكن استخدامها في الترجمة على أساس الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الكلام. وقد أعلن معهد أبحاث الإلكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية "ETRI" مؤخرا أنه سيفتح قاعدة البيانات الصوتية للغات: العربية والتايلاندية والماليزية والإندونيسية والفيتنامية، أمام الجمهور للمرة الأولى في كوريا.

جاء هذا القرار للمساهمة في الحد من الاعتماد التكنولوجي على الخارج في مجال التعرف على الكلام والترجمة، وسيساعد الشركات الكورية المحلية على تطوير مختلف أنواع الخدمات استفادة من اللغات المقدمة. وستؤدي قاعدة البيانات هذه دورا مهما باعتبارها بيانات أساسية لتطوير تقنية التعرف على الكلام وبرمجيات الترجمة المرتبطة بإنترنت الأشياء.

يذكر أن معهد "ETRI" بنى قاعدة البيانات الصوتية للغات الكورية والإنجليزية واليابانية والصينية في عام 2011، ثم الفرنسية في عام 2014، ثم العربية والألمانية والروسية والفيتنامية في عام 2015، وبعد ذلك قام بنشرها. وفي هذه المرة، للحصول على البيانات الصوتية قدر المستطاع، تم تطبيق طريقة التعهيد الجماعي، التي يشارك من خلالها حوالي خسمة وعشرين ألف شخص في تسجيل الكلام. ولم يزد حجم البيانات إلى حد كبير فقط، بل زادت دقة البيانات أيضا، حيث اتضح أن دقة وجودة قاعدة البيانات الصوتية تبلغ أكثر من 99 بالمائة حسب نتيجة فحص مؤسسة خارج المعهد.

وتم حتى الآن نشر ثلاثمائة وسبع وستين مرة من قاعدة البيانات في ستين شركة محلية مثل شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، وشركة "إل جي" و"كيه تي"، و"كاكاو"، مما أدى إلى تخفيض التكاليف بحوالي خمسة وخمسين مليار وون إجماليا، أي أكثر من 50 مليون دولار .