شادي حنا: جائزة التفوق من وزارة الثقافة الكورية





الأستاذ/ شادي حنا مؤلف موسيقي ورائد مجموعة التشللو في أوركسترا أوبرا القاهرة، ومدرس مساعد في معهد الكونسرفتوار، ويدرس حاليا في مرحلة الدكتوراه، وقد استضافه القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو خلال زيارته لكوريا مؤخرا.

ويقول الفنان شادي حنا إن الموسيقى تحتاج إلى وقت لتربية الموهبة، معتبرا نفسه محظوظا لأنه وُلد لأبويْن فنانيْن أدركا مبكرا موهبته الموسيقية ووجهاه إلى صقل موهبته بالدراسة، ومن ثم ظل يدرس الموسيقى منذ أن كان في السابعة من عمره، كما أكمل دراسته في فرنسا.

وقد حصل الفنان المصري شادي حنا على منحة من الحكومة الكورية في عام 2017، حيث ظل يدرّس في كوريا لمدة 6 أشهر، ثم أقام حفلا في نهاية هذه المدة تم خلاله عرض مجموعة من مؤلفاته التي لقيت إعجابا من الجمهور الكوري وحصل على جائزة التفوق من وزارة الثقافة الكورية، ويقول إنه يعتز بتلك الجائزة رغم حصوله من قبل على جوائز أخرى مماثلة في مصر وأوربا.

وحول خططه المستقبلية، يقول الفنان شادي حنا إنه يركز حاليا على الدراسة في مرحلة الدكتوراه، إلى جانب إقامة عدد من الحفلات، من بينها حفل يوم 17 مارس الجاري.

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