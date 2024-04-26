وكالة المخابرات الكورية تتخذ خطوات لإنشاء مركز وطني لأمن الفضاء

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قررت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية اتخاذ خطوات لإنشاء مركز وطني للإشراف على المهام المتعلقة بأمن الفضاء.وبموجب مرسوم رئاسي ذي صلة، دخلت نسخته المعدلة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، سيتم تكليف وكالة المخابرات الوطنية بجمع المعلومات عن أمن الفضاء، والرد على التهديدات الفضائية، وتطوير التشفير، من خلال مركز الأمن الفضائي.وبموجب هذا المرسوم المعدل أيضا سيتم توفير أساس قانوني للمركز الوطني لتشغيل الأقمار الاصطناعية، الذي أنشأته وكالة المخابرات الوطنية بالتعاون مع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات في جزيرة جيجو في عام 2022.وسوف يكون بمقدور وكالة المخابرات الوطنية أن تطلب من المركز الوطني لتشغيل الأقمار الاصطناعية التقاط صور بشكل عاجل، إذا كان ذلك ضروريا للأمن الوطني، وأن تطبق المبادئ التوجيهية الأمنية الهادفة إلى حماية أصول الأقمار الاصطناعية للبلاد وبيانات أمن الفضاء.