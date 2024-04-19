الناتو يعرب عن القلق بشأن تعزيز التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو

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أعرب حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، عن قلقه بشأن تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.وفي كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائر "إريك واربرغ" الذي أقيم أمس الخميس في برلين، قال الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" إن المصانع الكورية الشمالية تعمل بكامل طاقتها لإنتاج الإمدادات العسكرية لروسيا.وأضاف "ستولتنبرغ" أن كوريا الشمالية سلمت أكثر من 10 آلاف حاوية إلى روسيا خلال الأشهر الستة الماضية، والتي يتوقع أن تكون قد احتوت على أكثر من مليون من ذخائر المدفعية.وقال إن إيران تقدم أيضا إمدادات عسكرية لروسيا، بما في ذلك آلاف من الطائرات بدون طيار.وأكد أن كوريا الشمالية وإيران تحصلان على التقنيات والمواد الروسية المستخدمة في تعزيز القدرات الصاروخية والنووية مقابل تلك الإمدادات العسكرية.كما أعرب "ستولتنبرغ" عن قلقه بشأن تعزيز التعاون بين الصين وروسيا التي تواصل حربها ضد أوكرانيا.وأشار إلى أن روسيا استوردت من الصين أكثر من 90% من أشباه الموصلات المستخدمة في إنتاج الصواريخ والدبابات والطائرات العسكرية، موضحا أن الصين تحاول تزويد روسيا بالتقنيات الخاصة بالأقمار الاصطناعية، والطاقة.وقال إن الدول الأعضاء في حلف الناتو لم تقدم الدعم الذي تعهدت به لأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن الوقت لم يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا في الحرب، لأن هناك المزيد من الدعم على الطريق.