اليمن تدعو الشركات الكورية للاستثمار في قطاعها الاقتصادي

ⓒ https://www.yemenakhbar.com

استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور "مَعين عبد الملك" الأسبوع الماضي السفير الكوري لدى اليمن "بارك أونغ تشول" حيث تبادل معه الآراء حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والقضايا الأخرى التي تهم البلدين.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية لليمن، ومساهماتها في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، وتقديم المساعدات الغذائية والإغاثية.

وأعرب عن أمله في تكثيف التواصل المباشر مع الحكومة الشرعية عبر وزاراتها المعنية لسرعة تنفيذ المشروعات الإغاثية والتنموية وتوفير الخدمات لكل المواطنين.

وأكد الدكتور "معين" على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين كوريا الجنوبية واليمن التي قطعت أشواطا متقدمة في مسيرة البناء والتنمية والتكنولوجيا، مشيرا إلى أهمية تنشيط وتفعيل المشاركة الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات.

ودعا الشركات الكورية للاستثمار في القطاع الاقتصادي في اليمن خاصة فيما يتعلق بإنتاج وتصدير الغاز، معربا عن أمله في أن يستفيد اليمن من الخبرات الكورية في مجال الكهرباء والطاقة.

وأكد أن الحكومة اليمنية ستعمل جاهدة على توفير التسهيلات الممكنة في ظل القوانين المنظمة، متطلعا إلى تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين لتوسيع أعمال التجارة وجذب رؤوس الأموال وتوطيد علاقات المشاركة التجارية لرجال الأعمال.

ومن جانبه، أكد السفير الكوري "بارك أونغ تشول" على استمرار كوريا الجنوبية في دعم اليمن والوقوف إلى جانب الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي"، ومساندة الحكومة الشرعية لتتجاوز المرحلة الاستثنائية التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب التي فرضتها مليشيات التمرد الحوثية.

وأعرب السفير الكوري عن تقديره لكل الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في العاصمة عدن وكل المحافظات المحررة.

وأكد أيضا أن كوريا الجنوبية ستستمر في مساندة الحكومة الشرعية والعمل على تطوير المشاركة الاقتصادية القائمة بين البلدين، وتقديم المنح الإغاثية والإنسانية للتخفيف عن الشعب اليمني والإسهام في تحقيق تطلعاته نحو المستقبل المنشود.