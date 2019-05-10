عرض مسلسل درامي للكي بي إس على قناة تلفزيون البحرين

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يجرى حاليا عرض مسلسل درامي كوري في البحرين على قناة تلفزيون البحرين خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء عرض مسلسل "حب تحت ضوء القمر" بناء على مذكرة تعاون خاصة في هذا الشأن تم توقيعها يوم الأحد الماضي بين السفير الكوري لدى البحرين "كو هيون مو" ووكيل وزارة اللإعلام البحرينية الدكتور "عبد الرحمن محمد بحر".

وتدور قصة مسلسل "حب تحت ضوء القمر"، الذي تم بثه لأول مرة على قناةالتلفزيون الكوري "كي بي إس" في عام 2016، حول أحداث وقعت في أروقة القصر الملكي في عصر مملكة "تشوسون" في القرن التاسع عشر، وهو عبارة عن دراما رومانسية كوميدية حازت على إعجاب النقاد والمشاهدين، حيث كانت نسبة متابعتههي الأعلى، وبلغت 23.3%.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بث مسلسل تلفزيوني كوري عبر محطة تلفزيون أرضية في البحرين، حيث كان هذا المسلسل قد تم بثه في الدول العربية عبر القنوات الفضائية.

وسيتم بث حلقات المسلسل الكوري "حب تحت ضوء القمر" ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا خلال شهر رمضان الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، مع فرصة لإعادة العرض مجددا خلال النصف الثاني من هذا العام، على أن يتم نشر جدول البث لاحقا في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

ويعد العرض الأول للدراما الكورية على شاشة تلفزيون البحرين حدثا ذا معنى على مستوى التبادل الثقافي بين البلدين منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية في عام 1976، حيث يتمتع البلدان بعلاقات وطيدة في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية والثقافية المتنوعة.

الجدير بالذكر أن السفارة الكورية لدى البحرين ستنظم عددا من الأنشطة والعروض الثقافية خلال هذا العام، وستستمر في دعم وترويج التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية والبحرين.

ويندرج عرض المسلسل الكوري المذكور ضمن برنامج السفارة الكورية الداعم للتبادل الثقافي لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.