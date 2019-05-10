ناشطة يابانية على يوتيوب تزور كوريا للمرة السادسة لتناول الطعام الكوري

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وصلت إلى كوريا المواطنة اليابانية "كينوسيتا يوكا" مبدعة اليوتيوب المتخصصة في عرض الأكل والتي يتابعها 5 ملايين ومائة وتسعون ألف مشاهد. والغرض من زيارتها هو تناول الأطعمة الكورية فقط. يذكر أنها عبرت عن حبها وإعجابها بالأطعمة الكورية بصفة خاصة، ومن المتوقع أن تجرّب ثلاثين طعاما كوريا اختارته المؤسسة الكورية للسياحة والاتحاد الياباني لوكالات السفر بدءا من السابع وحتى العاشر من شهر مايو. وقالت إنها زارت كوريا خمس مرات حتى الآن. وفي الزيارات السابقة كانت تقيم في سيول فقط، لكنها تنوي خلال هذه الزيارة زيارة مختلف المناطق الكورية بما فيها مدن سو وان، وديغو وبوسان. كما تخطط لتجربة مختلف الأطعمة الخاصة لمختلف المناطق الكورية خلال هذه الزيارة، حيث قالت إنها تحب معظم الأطعمة الكورية بما فيها أطعمة الشوارع، معربة عن أسفها لقصر فترة زيارتها التي لا تكفي للمزيد من الأطعمة الكورية اللذيذة.

جدير بالذكر أن "كينوسيتا يوكا" كانت قد شاركت في البرنامج التلفزيوني الياباني "سباق ملك الأكل" في عام 2013 وفازت بالمركز الثاني، ثم بدأت تعمل مبدعة عبر يوتيوب في في عام 2014. ورغم رشاقتها، إلا أنها تأكل كميات ضخمة من الطعام، حيث يمكنها مثلا أكل خمسة كيلوغرامات من الوجبة الكورية الخفيفة الحارة "طوك بوكي " وعشرة حبات من الهمبورغر والبطاطا المقلية التي تتجاوز عشرة آلاف سعرة حرارية في المرة الواحدة. ويبلغ طولها 159 سنتيمترا ووزنها في مستوى أربعين كيلوغراما فقط. وفي أحد البرامج التلفيزيونية اليابانية التي تم بثها قبل عامين، تناولت مائة حبة من السوشي.