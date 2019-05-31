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أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة أنها تدرس الآن تسليم ميدالية ثقافية إلى المخرج الكوري العالمي "بونغ جون هو" الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية في الدورة الثانية والسبعين في مهرجان "كان" السينمائي الدولي. وذلك تكريما له على مساهمته الكبيرة في تنمية السينما الكورية وتعريف سكان العالم بتميز السينما الكورية. مما أدى بدوره إلى ارتفاع مكانة الثقافة الشعبية الكورية في الساحة الدولية بعد أن فوزه بالجائزة في مهرجان "كان" السينمائي الدولي بفيلمه "الطفيلي".