تنظيم مهرجان للورق الكوري في متحف بابريانو بإيطاليا

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من المتوقع أن يتم تسليط الضوء على الورق الكوري التقليدي " هانجي" في إيطاليا مركز الفن. حيث صرحت لجنة تطوير الورق الكوري بأن مهرجان الورق الكوري لعام ٢٠١٩ سيتم في متحف "بابريانو" للورق من العاشر من شهر يونيو إلى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس المقبل بدعوة من بلدية بابريانو الإيطالية.

يذكر أن هذا المهرجان يقام للمرة الثانية ضمن برنامج للتبادل بين اللجنة الكورية والمتحف الإيطالي بعد إبرامهما اتفاقية للتبادلات الثقافية في عام ٢٠١١. وتحت شعار "ريح الشرق من كوريا" ستقام مختلف فعاليات المهرجان بما فيها معرض وعرض للأزياء المصنوعة من الورق الكوري إضاقة الى ندوة علمية وورش عمل خلال ثلاثة وثمانين يوما.

وفي المعرض يتم استعراض عدد من الدمى وأجهزة الإنارة والأعمال التشكيلية المصنوعة من الورق الكوري إلى جانب مراحل صنعه. وفي الرابع عشر من هذا الشهر سيقام عرض أزياء الورق الكوري بحضور الرئيس الإيطالي " سيرجيو ماتاليلا". ومن المقرر أن يتم بث العرض بثا حيا حيث سيتم تقديم عدد من الملابس الكورية التقليدية " هان بوك" وملابس حفل الزفاف إلى جانب خمسين لباسا من الورق الكوري تترجم جمال كوريا بشكل حديث. وفي روما ستقام في الحادي عشر من هذا الشهر الندوة العلمية بتنظيم مشترك بين وزارة الثقافة الإيطالية والمعهد الإيطالي لحفظ واستعادة تراث الأرشيف ولجنة تطوير الورق الكوري مما سيساعد على تعريف الورق الكوري.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الكورية كانت قد نحجت في استضافة الجمعية العامة للرابطة الدولية لصانعي الورق وفناني الورق في مدينة وون جو الكورية في عام ألفين وعشرة بمشاركة ثلاثمائة فنان من ثلاث وأربعين دولة.