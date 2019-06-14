احتمال تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في كوريا الجنوبية

ⓒKBS News

ألمح محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" إلى احتمال تخفيض سعر الفائدة الرئيسي وذلك في كلمة ألقاها "لي" بمناسبة الذكرى التاسعة والستين على تأسيس البنك المركزي.

وأكد "لي" على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، مشيرا بذلك إلى احتمال تخفيض سعر الفائدة الرئيسي، إذا سار الوضع الاقتصادي في اتجاه أسوأ مما هو عليه الآن، كما تأتي الخطوة المحتملة ضمن الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد في البلاد.

وتشير تصريحات "لي" إلى احتمال حدوث تغيير في موقف البنك المركزي السابق من أن سعر الفائدة الرئيسي لن يتم تخفيضه، حيث سبق وأن استبعد محافظ البنك المركزي "لي" في تصريحات أدلى بها يوم الحادي والثلاثين من مايو الماضي إمكانية تخفيض سعر الفائدة بناء على توقعات بأن الاقتصاد الكوري سيكتسب زخما خلال النصف الثاني من هذا العام.

وأرجع "لي" السبب في حدوث تغيير في موقف البنك المركزي إلى النزاعات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع النمو في سوق أشباه الموصلات العالمية، مضيفا، ان هناك احتمالا كبيرا لتعرض التجارة العالمية لركود طويل نتيجة لتصاعد النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين.

وتدل تصريحات "لي" هذه على احتمال قيام البنك المركزي بتخفيض معدل النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام، حيث ينتظر أن يكشف البنك المركزي عن توقعاته المعدلة لنسب النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام التي هي 2.5% حاليا، يوم الثامن عشر من يوليو المقبل.

ولا تعني تصريحات محافظ البنك المركزي أنه سيتم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي فورا، لكنها تشير إلى حدوث تغيير واضح في موقف البنك السابق.

وكان "جيروم باول" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد صرح يوم الرابع من يونيو الجاري بأن البنك قد يتصرف بشكل ملائم من أجل الحفاظ على التوسع الاقتصادي.

وأعرب "باول" عن قلقه من احتمال التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قائلا " إن البنك يراقب عن كثب مدى تأثيرات هذه النزاعات على مستقبل الاقتصاد ".

وتزايدت توقعات بتخفيض سعرالفائدة الرئيسي في كوريا الجنوبية منذ أكثرمن شهر، خاصة بعد أن تم الكشف عن معدل النمو الاقتصادي للربع الأول من هذا العام والذي سجل تراجعا مقارنة بالربع الأسبق.

إلى جانب هذا، قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعهد التنمية الكوري وصندوق النقد الدولي توصياتها للحكومة الكورية بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

والجدير بالذكر أن بعض الدول قد قامت بتخفيض سعر فائدتها الرئيسي، حيث خفضت أستراليا يوم الرابع من يونيو الجاري سعر الفائدة الرئيسي من 1.5% إلى 1.25% بعد ثلاث سنوات من تجميده.

وكان البنك المركزي الكوري قد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 1.25% في شهر يونيو من عام 2016 ، قبل أن يقوم برفعه إلى مستوى 1.5% في شهر نوفمبر من عام 2017، وإلى مستوى 1.75% في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وتوقع المراقبون الاقتصاديون أن يتم تخفيض سعر الفائدة الأساسي خلال الربع الأخير من هذا العام.