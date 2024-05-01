توقعات بتنظيم مظاهرات واسعة النطاق بمناسبة عيد العُمّال في كوريا

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من المتوقع تنظيم مظاهرات واسعة النطاق في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، الذي يصادف عيد العمال.ومن المقرر أن يعقد اتحاد نقابات العمال الكوري، وهو أحد النقابتين الرئيسيتين في البلاد، مسيرات احتجاجية ضد سياسات العمل الحكومية في منطقة "كوانغ هوا مون"، بالقرب من قاعة مدينة سيول، اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا.وقال الاتحاد إنه يتوقع مشاركة ما يصل إلى 25 ألفا من أعضائه في تلك المسيرات، التي ستتجه نحو إدارة التوظيف والعمل الإقليمية في سيول، التابعة لوزارة العمل.ومن المقرر أن ينظم الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو الاتحاد الرئيسي الآخر، مظاهرة في منطقة يوئيدو في غرب سيول، في نفس الوقت.ويقدر هذا الاتحاد أن تشهد تجمعاته اليوم مشاركة حوالي سبعة آلاف عامل.وفي الوقت نفسه، تخطط الشرطة لتعبئة 163 فرقة لمكافحة الشغب من أجل التعامل مع أي أنشطة غير قانونية، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 85 ألف شخص من المقرر أن يشاركوا في مظاهرات عيد العمال في 15 منطقة في جميع أنحاء البلاد. وقد طلبت الشرطة من المواطنين استخدام وسائل النقل العام حيث إنه من المتوقع حدوث ازدحامات مرورية في مناطق وسط المدن الرئيسية بسبب تلك المظاهرات.