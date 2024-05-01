كوريا تشارك في رئاسة اجتماعات وزراء مالية آسيان زائد ثلاثة

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يغادر العاصمة سيول اليوم الأربعاء نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك"متوجها إلى مدينة "تبليسي" عاصمة جورجيا، من أجل المشاركة في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول آسيان وكوريا الجنوبية والصين واليابان.وسوف يترأس الوزير الكوري "تشيه" الدورة الـ27 من الاجتماعات المقرر لها يوم الجمعة القادم، كرئيس مشارك مع وزير مالية لاوس.ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في اجتماعات وزراء مالية آسيان زائد ثلاثة الأوضاع الاقتصادية الدولية والإقليمية وسبل مواجهتها، إلى جانب اتجاه تطوير مبادرة "تشيانغ ماي" متعددة الأطراف باعتبارها شبكة أمان مالي إقليمية.وقبل حضوره هذا الاجتماع، سيشارك الوزير الكوري في اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لكوريا الجنوبية والصين واليابان، وحفل افتتاح لاجتماع بنك التنمية الأسيوي المقرر له يومي السبت والأحد القادميْن.وعلى هامش هذه الاجتماعات، سيعقد الوزير الكوري "تشيه" محادثات ثنائية مع كل من وزير المالية الإندونيسي ورئيس بنك التنمية الآسيوي.