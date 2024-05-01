كوريا توجه دعوة للكاميرون للمشاركة في القمة الكورية الأفريقية المرتقبة

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طلبت "كانغ إين سون" النائبة الثانية لوزير الخارجية الكوري الجنوبي من الكاميرون المشاركة في القمة الكورية الأفريقية المقرر أن تُعقد يوميْ الرابع والخامس من شهر يوليو القادم في العاصمة سيول.جاء ذلك خلال لقائها مع كل من رئيس وزراء الكاميرون "جوزيف ديون نغوت" وكبير مساعدي رئيس الكاميرون أمس الثلاثاء في العاصمة ياوندي، حيث أكدت أن القمة الكورية الأفريقية ستكون فرصة لتعزيز التعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية والكاميرون.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن رئيس وزراء الكاميرون "نغوت" أعرب عن امتنانه، نيابة عن رئيس الكاميرون "بول بيا"، لإرسال الرئيس الكوري "يون صوك يول" مبعوثا خاصا للكاميرون وتوجيه الدعوة لمشاركة الكاميرون في القمة.وأكد "نغوت" أن كوريا الجنوبية حققت نتائج بارزة في التعاون مع الدول الأفريقية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة.