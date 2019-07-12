د.كيم بيونغو العالم الكوري النووي: آفاق واسعة للتعاون العربي الكوري





ضيف هذه الحلقة شخصية فريدة ومرموقة، هو العالم النووي ومؤلف كتاب "طريق الحرير".

كرس الدكتور"كيم بيونغو" 40 عاما من حياته في مجال الطاقة النووية قضى منها سنوات عديدة في المنطقة العربية خاصة الإمارات والسعودية.

وقد أشاد ضيقنا بمميزات الطاقة النووية نظرا لوفرة إنتاجيتها ونظافتها مشيرا إلى أن المقاعلات النووية محلية الصنع الموجودة في كوريا حاليا وعددها 25 توفر ثلث احتياجات البلاد من الطاقة. كما أشار إلى حجم الاستثمارات الضخمة الذي ترصده دول العالم خاصة الدول الخليجية منها في مجال انتاج هذه الطاقة وإلى التموقع الريادي لكوريا في هذا الميدان، مما يفتح أمامها آفاقا واسعة للتعاون مع هذه الدول التي تثق بالصناعة الكورية.

وفي حديث عن مؤلفه القيم "طريق الحرير" قال إن المجتمع الكوري لا يعرف الكثير عن الحضارة العربية الإسلامية وعن الدين الاسلامي الذي زج به في مربع الإرهاب وهو أمر عبر عن أسفه الشديد حياله غير أنه شكل دافعا بالنسبة له لتأليف هذا الكتاب .





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http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=a&menu_cate=world&id=&board_seq=363617&page=4&board_code=



