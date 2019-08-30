© AIRTEC

سنتعرف على شركة "إيرتِك Airtech" لتصنيع أجهزة تنقية الهواء.





مديرتها التنفيذية "بارك صون يونغ 박선영":

كلمة "إيرتِك Airtec" تعني "تكنولوجيا الهواء". كما يشير اسم الشركة، فهي شركة مطورة ومصنعة للمنتجات المتعلقة بالهواء. عندما تأسست الشركة في عام 2013، كانت الشركات الكبرى تسيطر على سوق أجهزة تنقية الهواء في كوريا، لكننا ركزنا على الأجهزة الصغيرة كمنتجات متخصصة، حيث قمنا بدمج العديد من الألوان والتصميمات الجذابة التي تتميز بشخصيات ديزني أو مارفل في أجهزة تنقية الهواء المدمجة لإنشاء سوق جديدة وتحقيق هيمنة في السوق.





يفاجأ الناس برؤية أجهزة تنقية الهواء صغيرة الحجم من إنتاج إيرتك، ذات التصميمات المتطورة، والتي يمكن وضعها بسهولة في أي مساحة. وهذه المنتجات تختلف بشكل واضح عن الأجهزة الكبيرة التي كانت شائعة من قبل. ولذلك تثير أجهزة تنقية الهواء من إيرتك فضول الناس وتجعلهم يرغبون في شرائها عندما يرون تلك المنتجات المميزة.





مديرتها التنفيذية "بارك صون يونغ 박선영":

تأتي قضية جودة الهواء في مقدمة الأخبار كثيرًا هذه الأيام بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الغبار الأصفر وجزيئات الغبار الناعم. العديد من المنازل لديها الآن جهاز واحد لتنقية الهواء على الأقل، ومعظمها أجهزة كبيرة. إذا تم وضع جهاز كبير لتنقية الهواء في غرفة المعيشة، كما هو الحال في الكثير من الأحيان، فمن الصعب توقع نفس تأثير تنقية الهواء في الغرف الأخرى والمطبخ والمرحاض. أيضا فإن وضع جهاز كبير في كل غرفة يكلف الكثير، كما قد لا يكون من المناسب تثبيت جهاز ضخم في غرفة صغيرة. ولهذا السبب قمنا بتطوير أجهزة اقتصادية صغيرة الحجم يمكن وضعها في كل غرفة لتنقية الهواء بشكل فعال وعملي. أيضا فإن أجهزة تنقية الهواء ذات الحجم الصغير تلبي احتياجات العدد المتزايد من الأسر ذات الفرد الواحد والناس الذين يرغبون في استخدامها داخل سياراتهم.





أدارت السيدة "بارك" فرع شركة "توشيبا" اليابانية في كوريا، حيث تعاملت مع الأجهزة الصغيرة، بما في ذلك أجهزة تنقية الهواء، لأكثر من عشر سنوات. وفي أثناء هذه الفترة، تعرفت على ما يريده المستهلكون بالضبط. ونظرًا لأن سوق أجهزة تنقية الهواء الكبيرة قد تشبعت بالفعل، فقد وجدت بارك أن الأجهزة الصغيرة التي يمكن استخدامها في أي مكان يريده المستهلكون سوف تحظى بفرصة للنجاح. ومن ثم، قامت بتأسيس "إيرتِك" في عام 2013، وطورت أجهزة صغيرة الحجم لتنقية الهواء، تحت شعار "جهاز لتنقية الهواء في كل غرفة"، وهي أجهزة يمكن استخدامها أيضا بشكل نقال، في السيارات مثلا. وبالإضافة إلى الحجم، جذبت إيرتِك العملاء بميزة أخرى.





مديرتها التنفيذية "بارك صون يونغ 박선영":

مع تحسن جودة الحياة والظروف الاقتصادية، أبدى المزيد من الناس اهتماما بالديكورات الداخلية. بالنسبة للأجهزة المنزلية، يبحث المستهلكون هذه الأيام عن منتجات تتناسب مع التصميمات الداخلية للمنزل. بناء على ذلك، ركزنا على التصميمات. منقيات الهواء الكبيرة لديها قيود من حيث تطبيق التصميم والأسعار، لكننا نجحنا في التغلب على القيود من خلال دمج تصميمات رائعة في أجهزة تنقية الهواء الصغيرة.





كانت السيدة بارك على ثقة من أن تطبيق تصميمات ملونة سيخلق سوقًا جديدًا لأجهزة تنقية الهواء من خلال جذب اهتمام المستهلكين الذين اعتادوا على أشكال الأجهزة الكهربائية المنزلية النموذجية. وقد قامت إيرتِك بتطوير تصميماتها الخاصة، كما وقعت اتفاقية للحصول على ترخيص من شركتيْ "ديزني Disney" و"مارفل Marvel" لإبراز شخصيات مشهورة عالميًا في منتجاتها. وبالتالي جذبت منتجات هذه الشركة انتباه المستهلكين وشجعت على الابتكار في السوق. لكن أهم عنصر في نجاح الشركة بالطبع كان التكنولوجيا المتميزة.





© AIRTEC

مديرتها التنفيذية "بارك صون يونغ 박선영":

بغض النظر عن مدى جمال الأجهزة، فإن أهم ما يركز عليه العملاء هو التكنولوجيا الأساسية. إن تقنية إيرتِك الرئيسية هي عبارة عن مرشح دقيق بتقنية النانو يلتقط الملوثات باستخدام القوة الإلكتروستاتيكية الدائمة. وقد قدمت الشركة طلبا بشأن براءة اختراع هذا المرشح في جميع أنحاء العالم، كما حصلت على براءة اختراع لأجهزة تنقية الهواء المحمولة داخل السيارات، وبراءة اختراع في التصميم أيضًا. كما تمت إضافة العديد من الوظائف الأخرى، بما في ذلك سماعات "بلو توث Bluetooth"، وجهاز استشعار جودة الهواء، إلى أجهزة تنقية الهواء الصغيرة الخاصة بالشركة، مما جعلها أجهزة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة. ونخطط حاليا لاستخدام تقنيات إنترنت الأشياء لإنتاج جهاز تنقية هواء متطور وقائم على الذكاء الاصطناعي. باختصار، إيرتِك واثقة من التكنولوجيا الخاصة بها.





من بين أهم مميزات مرشح الهواء في أجهزة إيرتك هو أن المستخدمين لا يحتاجون إلى القلق بشأن استبدال الفلاتر باهظة الثمن، وهو ما يعد مشكلة مزمنة في أجهزة تنقية الهواء. فبشكل عام، تصبح المرشحات أقل فعالية في التقاط الملوثات نتيجة لكثرة الاستخدام. لكن مرشح إيرتِك يمكن غسله بالماء، ثم استخدامه بطريقة نظيفة ومريحة وشبه دائمة. وبسبب منتجاتها الصغيرة والجميلة والقوية، تم اختيار إيرتِك كواحدة من بين أفضل 300 شركة بواسطة جمعية التجارة الدولية الكورية، وهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية.





مديرتها التنفيذية "بارك صون يونغ 박선영":

عندما تم تأسيس الشركة في عام 2013، لم يكن الكثير من الناس في كوريا مهتمين بأجهزة تنقية الهواء صغيرة الحجم، ووجدنا أن منتجاتنا تم الاعتراف بها في الأسواق الخارجية أولاً، مثل هونغ كونغ واليابان وتايوان، حيث يوجد العديد من المنازل صغيرة الحجم. هكذا، أبدت الأسواق الخارجية اهتمامًا كبيرًا بأجهزة تنقية الهواء الخاصة بنا ذات التصميمات اللطيفة، والتي تحتوي على المرشح الإلكتروستاتيكي الدائم. وعندما أصبح تلوث الهواء بالغبار الناعم مشكلة خطيرة هنا في كوريا، اكتسبت علامتنا التجارية، إيرتِك، اعترافًا ثابتًا، وأعتقد أنها أثبتت نفسها كشركة واعدة في مجال أجهزة تنقية الهواء الصغيرة والمحمولة. وسوف نوسع أعمالنا لتشمل منظفات كبيرة للهواء تستخدم للأغراض الصناعية، ومن خلال البحث والتطوير المستمر، سوف ننمو لنصبح شركة رائدة في مجال أجهزة تنقية الهواء.





البقاء على قيد الحياة في السوق الكورية والعالمية المتغيرة باستمرار، يتطلب أن تكون الشركات قادرة على قراءة عقول المستهلكين. فأولئك الذين يستمعون بعناية للمستهلكين ويقدمون قيمًا وتجارب جديدة، فقط يمكنهم تحقيق النجاح. وقد نجحت إيرتِك في تلبية ثلاثة متطلبات أساسية للمستهلكين، وهي: تقليص الحجم، ورفع درجة الأداء، وتحسين التصميم، وهو ما جعلها شركة ناجحة، وتواصل المضي قدما في تعزيز وضعها في هذه الصناعة المهمة.