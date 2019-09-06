



تنظم مؤسسة السياحة الكورية فعالية ترويجية بعنوان " أسبوع مطعم حلال في كوريا لعام 2019 بدءا من الأول من هذا الشهر وحتى 31 من شهر أكتوبر القادم وعلى مدار شهرين. وتستهدف هذه الفعالية لاستقطاب السياح المسلمين إلى البلاد.

ظلت الفعالية تقام سنويا منذ عام 2016 حيث ستصادف عامها الرابع هذا العام وأصبحت أهم الفعاليات الترويجية للسياحة الكورية بين السياح المسلمين.

انطلقت الفعالية من أجل القضاء على الصعوبات التي يواجهها السياح المسلمون في كوريا والترويج للبني التحتية الصديقة لهم. كانت المؤسسة الكورية قد وجدت من خلال إجراء استبيان للرأي أن عددا غير قليل من الزوار المسلمين يواجهون صعوبات في كوريا نتيجة لقلة مطاعم حلال.

ومن أجل معالجة هذه الصعوبات تعمل المؤسسة على بناء صورة كوريا كمقصد صديق للمسلمين من خلال تقديم المعلومات عن مطاعم حلال ومختلف مزايا التخفيض بواسطة فعالية أسبوع مطعم حلال. كما تهدف أيضا إلى الترويج الفعال لمذاق الأطعمة الممتاز وجاذبيتها كطعام حلال.

يمكن للسياح المسلمين وغيرهم من السياح الأجانب التمتع بمختلف المزايا بما فيها التخفيضات في المطاعم الصديقة للمسلمين ومعظم المقاصد السياحية في البلاد خلال فترة الترويج. وتشارك في فعالية هذا العام 192 جهة بما فيها 152 مطعم حلال و40 مقصدا سياحيا.