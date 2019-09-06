ارتفاع خدمات طلب الأطعمة عبر الإنترنت

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شهدت التعاملات التجارية الخاصة بخدمة الأطعمة عبر الإنترنت في شهر يوليو الماضي ارتفاعا كبيرا. ومع تعميم التطبيقات الخاصة بطلب الأطعمة، شهدت التعاملات الخاصة بتلك الخدمة عبر استخدام الأجهزة المتنقلة تزايدا ملحوظا. وفي هذا الإطار أصدرت هيئة الإحصاءات الكورية أمس تقريرا عن اتجاه التسوق عبر الإنترنت في شهر يوليو الماضي. وجاء فيه أن قيمة التعاملات التجارية في مجال التسوق عبر الإنترنت خلال نفس الشهر بلغت أحد عشر تريليونا ومائة واثنين وثمانين مليارا ومائتي مليون وون بزيادة قدرها خمسة عشر بالمائة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وبلغت قيمة التعاملات الخاصة بالتسوق عبر الأجهزة المتنقلة، نحو سبع تريليونات ومائتين وأربعة عشر مليارا وسبعمائة مليون وون لتمثل نسبة خمسة وستين بالمائة من إجمالي قيمة عمليات التسوق عبر الإنترنت.

وسجلت المشروبات والمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل الجزء الأكبر من عمليات التسوق باستخدام الأنترنت خاصة في شهر يوليو الماضي، حيث بلغت قيمة التسوق باستخدام تلك الطريقة مبلغ ثمانمائة وتسعة وعشرين مليارا وثمانمائة مليون وون بزيادة قدرها واحدا وثمانين بالمائة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وشرحت الهيئة أن اتجاه الاستهلاك المتغير بما فيها تنوع خدمات الأطعمة وزيادة شعبية الأطعمة المنزلية الجاهزة شكلت جميعها عناصر حاسمة في ظهور تلك النتائج.

واتضح أن حجم التعاملات المستفيدة من خدمة طلب الأطعمة عن طريق استخدام تطبيقات الهواتف الذكية قد شهدت زيادة كبيرة وملحوظة، لترتفع قيمتها في نفس الشهر بنسبة سبعة وثمانين بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، محققة حجم معاملات قدر بنحو ثمانمائة وسبعة وثمانين مليارا وثمانمائة مليون وون. يُشار الي أن إلى قيمة المعاملات بهذه الخدمة قد وصل حجمها عام ألفين وسبعة عشر إلى مائة وسبعة وتسعين مليارا وثلاثمائة مليون وون، حيث أن استخدام تطبيقات توصيل الأطعمة قد تضاعف منذ تلك الفترة أربع مرات خلال العامين.