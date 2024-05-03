صادرات كوريا من السيارات تسجل أعلى مستوياتها في أبريل

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بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في شهر أبريل الماضي 6.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 10.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك رقما قياسيا لأول مرة منذ 5 أشهر.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الصادرات من السيارات خلال الـ4 أشهر الأولى من هذا العام 24.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على أساس الفترة المذكورة.وأرجع التقرير السبب في زيادة حجم صادرات كوريا من السيارات إلى زيادة صادرات السيارات الصديقة للبيئة من إنتاج شركتي "هيون ديه" و"كيا"، وسيارات "إس يو في" من إنتاج شركة "جي إم".وأشار التقرير إلى أن صادرات السيارات الصديقة للبيئة في أبريل الماضي شهدت زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بفضل زيادة الطلب على السيارات الهجينة الكورية في الولايات المتحدة وأوربا.وأضاف التقرير أن حجم إنتاج السيارات في كوريا في شهر أبريل الماضي بلغ 394 ألف وحدة، بزيادة نسبتها 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الصناعة التي وضعت هدفا لتحقيق 75 مليار دولار من صادرات السيارات هذا العام، إنها ستضخ أكثر من تريليوني وون من الاستثمارات في تعزيز القدرة التكنولوجية الفائقة لصناعة السيارات الكورية على مدار السنوات الخمس القادمة.