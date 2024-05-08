المستثمرون الأجانب يظلون مشترين صافين للأسهم والسندات الكورية للشهر السادس

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ظل المستثمرون الأجانب مشترين صافين للأسهم والسندات الكورية للشهر السادس على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية الكورية اليوم الأربعاء، بلغ صافي حجم مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية تريليونين و626 مليار وون في شهر أبريل الماضي.وبهذا بلغ رصيد حيازة الأجانب من الأسهم الكورية المدرجة حتى نهاية شهر أبريل 802.5 تريليون وون، بانخفاض مقداره 17.7 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق، بما يمثل 28.9% من إجمالي قيمة الأسهم الكورية.وبحسب الجنسيات، كان المستثمرون من الولايات المتحدة أكثر المشترين الصافين بقيمة 321.1 تريليون وون، وتلاهم المستثمرون من الدول الأوربية بـ247.2 تريليون وون.أما صافي قيمة السندات التي اشتراها الأجانب في أبريل فبلغت 5 تريليونات و420 مليار وون، ليبلغ رصيد حيازة الأجانب من السندات الكورية 247.2 تريليون وون، أي 9.7% من إجمالي قيمة السندات الكورية المدرجة.