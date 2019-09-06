بي تي إس تعلن موعد حفلها الغنائي في السعودية





كشفت فرقة "بي تي إس" عن أنها ستقيم حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر القادم في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض. وذلك ضمن إحدى جولات الفرقة العالمية.

وستقيم الفرقة حفلاتها الغنائية في سيول خلال الفترة من يوم السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر القادم أيضا.

والجدير بالذكر أن فرقة "سوبر جونير" قد أقامت حفلها الغنائي في ملعب الملك عبد الله في جدة بالسعودية يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر يوليو الماضي.