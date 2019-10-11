مذكرة تفاهم حول الذكاء الاصطناعي بين كوريا والإمارات

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وقعت الهيئة الكورىة للملكية الفكرية "الكيبو" مع وزارة الاقتصاد بالإمارات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل التعاون بين الجانبين من أجل تسخير الذكاء الاصطناعي فى مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، واستعراض إمكانية تسجيل الملكية الفكرية وبراءات الاختراعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة وقعت فى جنيف على هامش سلسلة الاجتماعات التاسعة والخمسين لجمعيات الدول الأعضاء فى المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو". كما تهدف المذكرة، إلى تعزيز تعاون الطرفين فى تطوير آلية مرنة وموسعة لتوجيه وتحفيز الذكاء الاصطناعي فى مجال إدارة الملكية الفكرية.

وتهدف المذكرة أيضا إلى العمل على إقامة أنشطة تعاونية مشتركة فى مجال الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين كفاءة تسجيل براءات الاختراع مع توفير بيئة مريحة وذات كفاءة عالية لفائدة المستخدم..

ووفقاً لمذكرة التفاهم، اتفق الجانبان على التعاون فى تبادل المعرفة والخبرات بخصوص اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى نظام فحص براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم، لتعزيز كفاءة الفحص ودقته.