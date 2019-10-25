شركة كورية تقدم أجهزة خاصة بالعلاج الطبي للأطفال المعوقين السعوديين

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احتفل مركز الملك فهد لرعاية الأطفال المعوقين في الرياض يوم الاثنين الماضي بافتتاح وحدة الوسائط المتعددة، وتشغيل واحد من أحدث الأجهزة الطبية "لايت جيت" المستخدم في برامج العلاج الطبيعي للأطفال ذوي الإعاقة، إضافة إلى عدد من التجهيزات الطبية التي قدمتها شركة "بوسكو أي اند سي" الكورية الجنوبية كدعم لجمعية الأطفال المعوقين .

وحضر الحفل كل من السفير الكوري لدى المملكة العربية السعودية "جوبيونغووك"، والرئيس التنفيذي للشركة الكورية "لي يونغ هون"، ورئيس الشركة في المملكة " سامر أبو درة"، وعدد آخر من أعضاء السفارة الكورية، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي للجمعية الدكتور " أحمد التميمي" والمسؤولون بالمركز.

وأشاد السفير الكوري "جو" خلال حفل الافتتح بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وتوفير نظام من الحقوق والرعاية لهم، منوها بنظام العمل الكبير الذي يقوم به مسيرو جمعية الأطفال المعوقين لكي تظهر هذه المنشأة بهذه الصورة المميزة.

وقال السفير إنه شاهد في أثناء زيارته للمركز الخدمات المقدمة من قبل نخبة من المتخصصين للأطفال ذوي الإعاقة، معربا عن تقديره لفريق العمل على أداء هذه الرسالة النبيلة وهم بالتأكيد يقدمون رسالة سامية في هذا العمل.

ووصف السفير الكوري "جو" الخدمات المقدمة للأطفال بأنها متطورة جداً وعلى مستوى راقٍ، إلى جانب المهنية الكبيرة التي يمتلكها الاخصائيون والمعلمات، مضيفاً أن العمل يسير وفق خطة مميزة.

ومن جانبه، كشف "سامر بو درة" رئيس شركة "بوسكو إي إند سي" في المملكة عن رغبته في أن تواصل الشركة تقديم الدعم للجمعية السعودية الأطفال المعوقين.

وأكد أن حجم العمل والإنجاز الذي شاهده أعضاء الوفد الزائر لمركز الملك فهد لرعاية الأطفال المعوقين يتطلب مضاعفة الجهد من الجميع، مشيرا إلى أن علاقة شركته بالجمعية بدأت قبل عام ، وستستمر لتحقيق الفائدة للأطفال المعوقين.