مدينة كوانغ جو تستضيف أول جولة من المنتدى الثقافي في شبه الجزيرة الكورية





عُقدت يوم الخميس الجولة الأولى من المنتدى الثقافي في شبه الجزيرة الكورية لبناء نظام جديد لشبه الجزيرة بحثا عن طرق التبادل والتعاون المستدامين بين الكوريتين في مجالات الثقافة والرياضة والسياحة. ونظمت هذا المنتدى وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بالتعاون مع المعهد الكوري لدراسة الثقافة والسياحة في الدار الوطنية للثقافة الآسيوية في مدينة كوانغ جو من أجل القضايا الثقافية والفنية.

وللإشارة ستقام الجولة الثانية من المنتدى في مدينة "وون جو" من أجل تناول قضية الثقافة في الثالث عشر من شهر نوفمبر المقبل، بينما ستقام الجولة الثالثة في مدينة "بوسان " لمناقشة السياحة في الثامن والعشرين من الشهر القدم. كما ستقام الجولة الثالثة في مدينة بوسان لمناقشة قضية المحتويات في الثامن والعشرين من الشهر ذاته، بينما ستقام الجولة الرابعة والأخيرة في العاصة سيول لمناقشة قضية الرياضة وذلك في الخامس من شهر ديسمبر القادم.





وكانت الأستاذة "جون يونغ سون 전영선 " قدمت خلال الجولة الأولى التي عقدت في جامعة كون كوك بحثا بعنوان " اتجاه الشؤون الثقافية والفنية في كوريا الشمالية" بينما قدم المدير لي تشول جو 이철주المتخصص في تخطيط الثقافة بحثا آخر بعنوان " التبادلات الثقافية والفنية السابقة بين الكوريتين ونتائجها". بالإضافة إلى ذلك قدم الأستاذ كيم سونغ سو 김성수 في جامعة سونغ كيون كوان성균관 بحثا بعنوان " اتجاه مشروعات التبادلات الثقافية والفنية بين الكوريتين في المستقبل". وبهذه المناسبة قال " كيم جونغ بيه " مدير قسم السياسات الثقافية والفنية بوزارة الثقافة والرياضة والسياحة إن الوزارة ستعمل على تطوير المنتدى ليصبح ساحة لتبادل الآراء والأفكار المتنوعة وفضاء للتبادلات الثقافية بين الكوريتين.