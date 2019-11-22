© Food Master Group

حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "فود ماستر غروب FoodMaster Group"، التي تقوم بإنتاج لبن قليل الدسم للحيوانات الأليفة لأول مرة في كوريا.





مديرها التنفيذي "بارك هيونغ سو":

تأسست مجموعة "فود ماستر" في مارس من عام 2017 بهدف جلب الابتكار للمنتجات الغذائية والتواصل مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم. تسعى شركتنا أن تكون مثل شركة "آبلApple " الرائدة في مجال التكنولوجيا، ولكن في مجال صناعة المواد الغذائية. يمثل اسم الشركة مجموعة من كبار المتخصصين الذين يتمتعون بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال تسويق الأغذية وإنتاجها وفي مجال البحث والتطوير.





تهدف مجموعة "فود ماستر" إلى تحقيق الابتكار في صناعة أغذية الحيوانات الأليفة. وكما قال السيد "بارك"، تتبع شركته منهجا جديدًا، مثلما فعلت شركة "آبل" لكي يصبح اسمها مرادفًا للابتكار. وتوظف مجموعة "فود ماستر" أيضًا مجموعة من الخبراء لاعتقادها بأنه يمكن ابتكار منتجات جديدة من خلال التطوير التكنولوجي الذي يهدف إلى تخفيف الإزعاج في الحياة اليومية. والسيد "بارك" نفسه هو خبير في مجال الغذاء.





مديرها التنفيذي "بارك هيونغ سو":

لقد عملتُ في شركة كورية كبيرة لمنتجات الألبان، وكنت مسؤولاً عن المبيعات والتسويق واستراتيجيات المنتجات الجديدة لمدة 22 عامًا. لكنني اخترت ترك تلك الشركة بسبب التوتر الشديد وبعض القضايا الصحية. وفي أثناء الراحة في المنزل، فكرت مليا فيما يمكنني القيام به، وأفضل نوع من الأعمال التي لديها إمكانيات نمو قوية. وخطرت في بالي أفكار في صناعة رعاية الحيوانات الأليفة. ففي كوريا، لا تزال سوق حليب الحيوانات الأليفة في مرحلة مبكرة. وبشكل عام، تثبت هذه السوق أنها مربحة في البلدان التي يزيد دخل الفرد فيها عن 30 ألف دولار. وبالنظر إلى الأوضاع في اليابان والولايات المتحدة وأوربا، من المؤكد أنه في غضون عشر سنوات من الاستثمارات والإدارة المتسقة سوف تزدهر سوق حليب الحيوانات الأليفة في كوريا.





تعاني كوريا بشكل مزمن من مشكلة انخفاض معدلات المواليد، وهو ما أدى إلى انخفاض عدد الأطفال والطلاب الشباب، الذين يشكلون نسبة كبيرة من حجم استهلاك الحليب، وفي الوقت نفسه فإن الطلب على الحليب ظل ينمو في سوق الحيوانات الأليفة، فهناك حاليا في كوريا حوالي 10 ملايين حيوان أليف. وقد تبدو سوق حليب الحيوانات الأليفة شيئا غير مألوف إلى حد ما لعامة الناس، إلا أن هذه السوق نمت ليبلغ حجمها في الوقت الراهن في كوريا حوالي 9 ملايين دولار.





© Food Master Group

مديرها التنفيذي "بارك هيونغ سو":

منتجاتنا تأتي باسم العلامة التجارية "دكتور هولى بيت ميلكDr. Holi PetMilk"، وقد تم تطويرها بشكل مشترك بواسطة ثلاثة خبراء، هم: أستاذ متخصص في إنتاج الحليب، وأستاذ صيدلة يدرس سبل تقديم أفضل تغذية للحيوانات الأليفة، وطبيب بيطري حاصل على درجة الدكتوراه. ولدى جميع أولئك الأساتذة الثلاثة حيوانات أليفة، وقد أظهروا تفانيًا وحماسًا كبيرًا عند المشاركة في المشروع البحثي. بمساعدة قسم علوم الحيوانات الأليفة في إحدى الكليات المحلية، أجرينا تجارب سريرية مختلفة. تختلف الحيوانات الأليفة عن حيوانات المزارع الكبيرة مثل الأبقار أو الخيول، حيث إن حليب الحيوانات الأليفة منتج متطور يجمع بين الحليب والأعلاف، ويتطلب التعاون بين الخبراء من مختلف المجالات. وبهذا المعنى، كان من المثالي تطوير منتج جديد لحليب الحيوانات الأليفة من خلال التعاون بين أولئك الأساتذة الثلاثة.





بالنسبة للذين يربون حيوانات أليفة في منازلهم، من الضروري إعطاء بعض الحليب الخاص لتلك الحيوانات. وفي حالة الكلاب والقطط، لا ينتج الجهاز الهضمي ما يكفي من الإنزيمات التي تساعد على تحلل اللاكتوز، وهو السكر الموجود في الحليب. لذلك فإن إعطاءهم حليب البقر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل اضطرابات المعدة والإسهال. ولهذا السبب، تعمل شركات إنتاج حليب الحيوانات الأليفة عادة مع الأطباء البيطريين والخبراء ذوي الصلة. وقد أدركت شركة "فود ماستر" أهم عنصر في تطوير لبن الحيوانات الأليفة، ودعت خبراء من ثلاثة مجالات مختلفة، وهي: الطب البيطري، وتصنيع الحليب، والصيدلة، ونفذت عشرات الاختبارات السريرية ضمن جهودها لإصدار منتج جديد.





مديرها التنفيذي "بارك هيونغ سو":

جميع المنتجات التي تم إصدارها تحت العلامة التجارية "دكتور هولى بيت ميلك" في كوريا هي حليب قليل الدسم. ووفقا لدراسات أجريت في الولايات المتحدة، فإن أكثر من 50% من الحيوانات الأليفة تعاني من السمنة المفرطة. وفي حين يحتوي الحليب العادي على أكثر من 4% من الدهون، فإن نسبة الدهون في منتجاتنا تبلغ 1.6% فقط، وأقل من 110 سعرات حرارية. لذلك فإن منتجاتنا مفيدة جدًا لعلاج السمنة لدى الحيوانات الأليفة. عملية تصنيع منتجاتنا ومكوناتها الأساسية متطابقة مع تلك التي يستهلكها البشر. نحن ننتج ثمانية أنواع مختلفة من المنتجات تحت هذه العلامة التجارية، مع مراعاة عمر الحيوانات الأليفة ونوعها وغير ذلك من العناصر.





تم إصدار "دكتور هولى بيت ميلكDr. Holi PetMilk " في عام 2017، وهو أول حليب قليل الدسم للحيوانات الأليفة في كوريا. وقد أجرت الشركة بحثًا مكثفًا حول العديد من مشكلات الحيوانات الأليفة، بما في ذلك السمنة وأمراض الجلد وغيرها، وطورت في النهاية حليبًا قليل الدسم للحيوانات الأليفة. ولكن بغض النظر عن مدى جودة منتج الحليب، فإن الحيوانات الأليفة لن تأكله إذا لم يكن مذاقه جيدًا. لذلك قامت الشركة بتنويع المنتجات وفقًا للعمر والنكهة وغيرها من العوامل، وصنفتها إلى فئات مختلفة. وهذه المنتجات متاحة الآن في العديد من المتاجر المحلية، بما في ذلك أكبر متاجر التجزئة في كوريا. وبفضل ردود العملاء الإيجابية، تم اختيار سبعة منتجات من الشركة للفوز بجائزة سيول لعام 2019 للمنتجات المتميزة. والآن، تستعد الشركة لاستكشاف السوق العالمية.





مديرها التنفيذي "بارك هيونغ سو":

نتلقى استفسارات من العديد من البلدان المهتمة بمنتجاتنا. لقد استهدفنا السوق العالمية من البداية، لذلك شاركنا في معرض للحيوانات الأليفة في الصين، التي تعد أكبر سوق في العالم لمنتجات الحيوانات الأليفة، لمدة ثلاثة أعوام متتالية. وبدءا من العام القادم، نخطط للمشاركة في معرضيْن سنويا، أحدهما في شنغهاي والآخر في بكين. في الواقع، ليس من الشائع لشركة صغيرة مثلنا أن تنفق الكثير من الطاقة والمال على الصادرات، لكننا نناقش حاليًا حجم وجدول الشحنات مع المشترين المحتملين من إندونيسيا وفيتنام والصين وهونغ كونغ. هذه في الواقع مجرد بداية، حيث نخطط للكشف عن خمسة أنواع من منتجات الحيوانات الأليفة المبتكرة التي لم تصدر من قبل.





بهدف أن تصبح واحدة من أفضل الشركات في صناعة أغذية الحيوانات الأليفة على مستوى العالم، تستعد مجموعة "فود ماستر" للاستفادة من الأسواق الخارجية، حيث بلغ حجم سوق منتجات الحيوانات الأليفة العالمية 130 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 6% هذا العام. ولذلك فإننا نتطلع إلى الابتكارات التي ستقدمها هذه الشركة المبدعة في تلك السوق الواعدة.