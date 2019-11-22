ارتفاع كبير في شعبية الأطعمة الكورية حول العالم

ⓒ Getty Images Bank

بدأت موجة "كي فوود"(K-Food) أي موجة الأطعمة الكورية تجتاح عدداً من دول العالم بالتزامن مع انتشار الموجة الكورية الثقافية "هاليو" بقيادة فرق البوب الكوري وعلى رأسهاً فرقة "بي تي إس" وغيرها من المسلسلات الدرامية الكورية. حيث لوحظ ازدياد في عدد محبي الأطعمة الكورية عاماً بعد عام، مما دفع المتاجر المنتشرة في تلك الدول إلى تنويع المنتجات الغذائية الكورية التي توفرها والوجبات الخفيفة والحلويات وغيرها.

والجدير بالذكر أن أمريكا وتحديدا ولاية كاليفورنيا تشهد في الآونة الأخيرة إقبالاً كبيراً على الأطعمة الكورية، حيث سجلت الشركات الكورية لإنتاج الأغذية سريعة التحضير والوجبات الخفيفة والحلويات بما فيها شركة نونغ شيم (농심) وشركة سي جاي(CJ) للمواد الغذائية والمأكولات الكورية معدل نمو ملحوظ في مبيعاتها سنوياً مما يعني نجاحها في احتلال مكانة عالمية ضمن الشركات الرئيسية المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية على مستوى العالم.

فعلى سبيل المثال، تعد سوبرماركيت كوستكو(COSTCO) قناة توزيع أمريكية عملاقة يصعب على شركات المنتجات الغذائية منافستها من خلال تسويق منتجاتها فيها ما لم تكن لدى تلك الشركات علامة تجارية مشهورة عالميا. ولكن رغم ذلك نجحت شركة نونغ شيم في توزيع منتجاتها الغذائية في 540 فرعا تابعا لشركة كوستكو لتسجل نسبة نمو سنوية تراوحت بين 15 إلى 20 بالمائة من إجمالي مبيعاتها. وأما المنتجات الأكثر تسويقا من قبل شركة نونغ شيم، فهي منتجات الراميون مثل "شين راميون" و"سينغ سينغ اودونغ(생생우동)" وبعض أصناف الراميون سريعة التحضير مثل "شين كوب" و"يوكغيجانغ سابالميون"(육개장 사발면) وغيرها. حيث أصبح الراميون الكوري من الأطعمة التي تتمتع بشهرة عالمية.





وتجدر الإشارة إلى أن الراميون الكوري حقق أفضلية معتمدا على سعره التنافسي، مقارنة بالشركات الأخرى. فعلى سبيل المثال، يباع "شين كوب"، وهو راميون كوري سريع التحضير بـ9 دولارات لكل 12 من المجموعة، ويعتبر سعره منخفضا نسبيا. كما تحظى شركة سي جي بإقبال كبير على منتجاتها الغذائية أيضاً بما في ذلك "بي بي غو ماندو(비비고 만두) " و"ميني وانتانغ(미니완탕) " و"الأرز المقلي بالدجاج" وغيرها، خاصة منها ماندو أي دامبلينغ التي تتميز بنكهة بولغوغي المفضل لدى عدد ضخم من المستهلكين في أمريكا لدرجة أنه احتل ولا يزال المركز الأول من حيث الحصة التسويقية، في متاجر كوستكو. ولا ينحصر الأمر عند شركة "كوستكو" بل أن المتاجر العملاقة الأخرى بما فيها شركة "ورل مارت" تتوفر لديها أيضا مختلف المنتجات الغذائية الكورية ومن بينها النودلات والحلويات، وأنواع الوجبات الخفيفة من إنتاج شركة "نونغ شيم". وأما شركة "اوريون(오리온)" للصناعات الغذائية فتحظى منتجاتها بإقبال هائل على غرار "ككوبوك تشيب(꼬북칩) " المنتشرة في متاجر سلسلة هاننام (한남체인) وكذلك راميون بولداك(불닭볶음면)، المتميز بمذاقه الحار للغاية في العالم مما جعل شركة "سام يانغ(삼양) " تسجل صعودا سريعا في مبيعاتها مع مرور كل عام. كما نجد أيضا إلى جانب تلك المنتجات، أصناف الحلويات التي تعرضها شركة "هايتي (해태) " مثل "هوني بوتور تشيب(허니버터칩)" أي "رقائق زبدة العسل" وبسكويت "أويس(오예스)" وغيرها من أنواع الحلويات الرئيسية المنتشرة في السوق الأمريكية منذ عام 2017.

وتوجد علاوة على ذلك المثلجات من إنتاج شركة "بينغ غراي(빙그래)" مثل "ميرونا(메로나)"التي تحظى بشعبية كبيرة لدى المستهلكين الأمريكيين إضافة إلى المشروبات الكحولية الكورية التي تسجل أيضا مبيعاتها نمواً مضطرداً. ولكن الأهم في كل ذلك، هو التوسع الهائل في شعبية الأطعمة الكورية لدى المستهلك العالمي، حيث من من المتوقع استمرار هذه الخطوات الناجحة للمنتجات الغذائية الكورية في المستقبل على مستوى العالم.