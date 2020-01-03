منح حق التصويت في الانتخابات لطلاب الثانوية العامة

أمنيات العام الجديد !
2020-01-03
#بانوراما الأخبار الكورية l 2020-01-06
من المقرر أن يُمنح حق التصويت للطلبة الثانويين البالغين 18 عاماً من العمر بدءاً من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 14 إبريل المقبل لكن هذا القرار يثير قلقاً في دائرة التعليم الثانوي حيث يتوجب على المدارس والمدرسين تعليم الطلبة في الصف الثالث كيفية التصويت وممارسة هذا الحق بشكل صحيح.
حيث أن دائرة التعليم الثانوي تخشى من عدم استعدادهم لممارسة هذا الحق بصورة صحيحة، لظنهم أنهم لا يميزون بشكل جيد هوية الشخص الأنسب لتنفيذ السياسات التي تخدم مصلحة مناطقهم اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، لذلك ينبغي أن تتوفر لديهم عديد المعلومات ذات الصلة بما فيها مدة ولاية الرئيس وأعضاء البرلمان ونظام التصويت وإجراءاته وما إلى ذلك.
لكن من زاوية أخرى، قال البعض إن الطلبة في سن 18 عاماً لديهم إدراك جيد ويقدرون على تمييز الصحيح من الخطأ إلى حد كبير لذلك فهم يستحقون ممارسة حقهم في التصويت بلا استثناء.
2020-01-03
2020-01-03
2019-12-27
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