منح حق التصويت في الانتخابات لطلاب الثانوية العامة

ⓒ Getty Images Bank

من المقرر أن يُمنح حق التصويت للطلبة الثانويين البالغين 18 عاماً من العمر بدءاً من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 14 إبريل المقبل لكن هذا القرار يثير قلقاً في دائرة التعليم الثانوي حيث يتوجب على المدارس والمدرسين تعليم الطلبة في الصف الثالث كيفية التصويت وممارسة هذا الحق بشكل صحيح.

حيث أن دائرة التعليم الثانوي تخشى من عدم استعدادهم لممارسة هذا الحق بصورة صحيحة، لظنهم أنهم لا يميزون بشكل جيد هوية الشخص الأنسب لتنفيذ السياسات التي تخدم مصلحة مناطقهم اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، لذلك ينبغي أن تتوفر لديهم عديد المعلومات ذات الصلة بما فيها مدة ولاية الرئيس وأعضاء البرلمان ونظام التصويت وإجراءاته وما إلى ذلك.

لكن من زاوية أخرى، قال البعض إن الطلبة في سن 18 عاماً لديهم إدراك جيد ويقدرون على تمييز الصحيح من الخطأ إلى حد كبير لذلك فهم يستحقون ممارسة حقهم في التصويت بلا استثناء.