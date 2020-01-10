فوز فيلم الطفيلي الكوري بجائزة أفضل فيلم أجنبي في غولدن غلوب

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فاز الفيلم الكوري "الطفيلي" للمخرج "بونغ جون هو" بجائزة جولدن غلوب لأفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية.

وبهذا، أصبح هناك احتمال كبير لنيل هذا الفيلم جائزة أفضل فيلم أجنبي في مهرجان "الأوسكار" لهذا العام الذي سيقام يوم التاسع من فبراير المقبل.

وأعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية في حفل توزيع جوائز جولدن غلوب في نسخته السابعة والسبعين الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي في "لوس أنجلوس" بالولايات المتحدة عن اختيار الفيلم "الطفيلي" لينال جائزة جولدن غلوب لأفضل فيلم بلغة أجنبية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فيلم كوري جنوبي بهذه الجائزة .

وكان الفيلم الكوري قد تنافس مع فيلم "ألم ومجد" للمخرج الإسباني "بيدرو ألمودوفار"، والفيلمين الفرنسيين "صورة سيدة على النار" والبؤساء"، والفيلم الأمريكي "وداء".

وقد تم ترشيح الفيلم الكوري "الطفيلي" للفوز بجائزتين أخريين في فئتي أفضل مخرج وأفضل سيناريو، إلا أنه فشل في نيلهما، فيما حصل المخرج الإنجليزي "سام ميندز" على جائزة أفضل مخرج عن فيلم الحروب والدراما الشهير "1917" ، والمخرج الأمريكي "كوينتين تاراتينو" جائزة أفضل سيناريو عن فيلمه "ذات مرة في هوليوود".

وفي كلمته بعد الفوز بالجائزة، أعرب المخرج الكوري "بونغ جون هو" عن دهشته وقال إنه يعتقد أننا نستخدم لغة وحيدة فقط وهي السينما".

ويروي فيلم "الطفيلي" وهو فيلم من صنف الكوميديا السوداء الخلافات بين الطبقات الغنية والفقيرة من خلال قصة عائلة من العاطلين عن العمل، حيث تم تقييم هذا الفيلم بأنه يصور مشكلة عدم المساواة في الثروة التي يواجهها العالم بحساسية كورية فريدة.

وفي الواقع، خطف فيلم "الطفيلي" أنظار العالم فور الكشف عنه ونال العديد من الجوائز.

وقد حصد هذا الفيلم جائزة السعفة الذهبية من مهرجان "كان" في شهر مايو من العام الماضي، ثم فاز بأكثر من 15 جائزة في المهرجانات السينمائية المختلفة، بما فيها مهرجانات سيدني وروكارنو وبنكوبر وساو باولو.

كما نال أكثر من 30 جائزة من مختلف الأحداث السينمائية الأخرى، بما في ذلك الجوائز التي منحتها اتحادات نقاد السينما في بعض المدن الأمريكية، منها "شيكاغو" و"لوس أنجلوس" و"أتلانتا".

واختارت الجمعية الوطنية الأمريكية لنقاد السينما فيلم "الطفيلي" للفوز بجائزة أفضل تصوير، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم السبت الماضي.

وبهذا، أصبح عدد الجوائز التي حصدها الفيلم منذ الكشف عنه يوم الثلاثين من شهر مايو من العام الماضي حتى الآن أكثر من 50 جائزة.

إلى جانب ذلك، حقق الفيلم عائدات تبلغ 19 مليون دولار من عرضه في أمريكا الشمالية، مسجلا بذلك أعلى مستوى من حيث قيمة العائدات من بين الأفلام الناطقة بلغات أجنبية.

وبالرغم من إحراز الفيلم "الطفيلي" إنجازات كبيرة في الساحة السينمائية العالمية، لا يدل ذلك على أن مستقبل صناعة الأفلام الكورية سيكون متفائلا، بل هناك العديد من التحديات التي يتوجب عليها التغلب عليها، وفي مقدمتها احتكار الشاشات من قبل بعض الأفلام والذي يؤثر سلبيا على تنوع الأفلام.

وأكد النقاد على ضرورة تنشيط المناقشات المختلفة حول السبل الكفيلة بتنمية صناعة الأفلام الكورية في ظل الإنجازات التي حققها الفيلم "الطفيلي" في الساحة السينمائية العالمية.