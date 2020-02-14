



بدأت فعاليات الدورة الثانية لمنتدى بيونغ تشانغ العالمي للسلام في منتجع ألبنسيا في بلدة بيونغ تشانغ في مقاطعة كانغ وون تحت شعار "السلام! من هنا الآن"، حيث يقام المنتدى السنوي بتنظيم مشترك بين بلدية مقاطعة كانغ وون وبلدية بلدة بيونغ تشانغ والوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) فيما تتولى مؤسسة بيونغ تشانغ التذكارية الإشراف على تنفيذ فعاليات المنتدى منذ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ لعام 2018، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية البارزة ومشاهير العلماء إضافة إلى المجتمعات المدنية الدولية المنخرطة في مجال التعاون الدولي والسلام، من أجل التذكير بجهود كوريا الشعبية والأمنية، لتحقيق السلام والوحدة في شبه الجزيرة الكورية.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى هذا العام ينعقد تزامنا مع إحياء الذكرى السبعين لاندلاع الحرب الكورية حيث يناقش فيه عدد من القادة والمختصين الدوليين في شؤون السلام خطة السلام لإنهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية، وكيفية تنفيذ عمليات الانتقال بالمنطقة إلى نظام للسلام الدائم في عصر الوحدة بين الكوريتين. وقد حضر فعاليات حفل افتتاح المنتدى هذا العام التي أقيمت في مركز ألبنسيا للمؤتمرات، عدد ضخم من الشخصيات البارزة حيث ألقى الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون الكلمة الرئيسية، ثم أجرى نقاشا مع الرئيس السابق لتيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا الحائز على جائزة نوبل للسلام والأمين العام السابق لمنظمة الصحة العالمية جروم هارليم برونتلان.

يُشار أيضا إلى أنه تم خلال الجلسة الثانية، إجراء مناقشات موضوعية حول سياسات التعاون المتاحة من أجل تنمية شبه الجزيرة الكورية، بما فيها سبل التعاون لتنمية الأماكن الذكية في مقاطعة كانغ وون التي تعتبر المقاطعة الوحيدة المنفصلة بين الشطرين الجنوبي والشمالي في العالم. علاوة على ذلك، تمت مراجعة العلاقات بين الشمال والجنوب وسبل تطوير آفاقها.

من جهة أخرى ناقش كبار العلماء والخبراء الكوريون خلال الجلسة الثالثة، سبل التعاون بين الكوريتين والاستراتيجية المقترحة لتنمية الأماكن الذكية في مقاطعة كانغ وون، بالإضافة إلى إجراء عدد من النقاشات بين العلماء والأساتذة الكوريين حول سبل التعاون الذكي بين مدن مقاطعة كانغ وون وطرق التمويل الممكنة لتحقيق التنمية لكوريا الشمالية عبر الاستفادة من نموذج هونغ كونغ وغيرها. وفي هذا الإطار أجريت مناقشة خاصة بالذكرى السبعين لاندلاع الحرب الكورية بين مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون المحيط الهادئ كرستوفر هيل، والمشرف التربوي في مقاطعة كيونغ كي " لي جاي جيونغ". حيث أقيم على هامش تلك النقاشات معرض صور للمنطقة منزوعة السلاح وفعاليات مشروع تنمية الموارد البشرية للسلام بحضور الطلاب في مقاطعة كاونغ وون بهدف تعريف قادة العالم الحاضرين بالمناظر الخلابة والرائعة التي تزخر بها المنطقة منزوعة السلاح وتوعية الجيل القادم بقيمة السلام.

ومن القرر في سياق هذه الأحداث أن تستمر فعاليات المنتدى حتى يوم الثلاثاء حيث سيتم تنظيم مناقشات متنوعة ذات صله بالرياضة والاقتصاد والمنطقة الإيكولوجية منزوعة السلاح، بالإضافة إلى طرق تحقيق أهداف الألفية للأمم المتحدة، وخطة العمل لتحقيق السلام الفعلي وسبل التنمية الاقتصادية الجديدة لشبه الجزيرة الكورية، علاوة على إنشاء منطقة سلام عالمية خالية من الأسلحة، وغيرها من المواضيع. كما يجدر التذكير أيضاً بأنه قد تم على هامش هذا المنتدى، تنظيم العديد من الأنشطة والأحداث المفتوحة أمام الجمهور ، الغرض منها التحسيس بمعنى وقيمة السلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم أجمع.