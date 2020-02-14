الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

استماع

السفارة اللبنانية في سيول تقيم معرضا للمترادفات البصرية للغة العربية

#أخبار كورية عربية l 2020-02-14

لقاء الجمعة


أفتتح يوم الثلاثاء الماضي في غلاريا "كي إف" بسيول معرض للمترادفات البصرية للغة العربية بتنظيم مشترك بين المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية والسفارة اللبنانية لدى كوريا الجنوبية، وستمتد إقامته حتى يوم الثالث عشر من شهر مارس القادم.

وحضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين الحكوميين والفنانين الكوريين وسفراء الدول العربية والأجنبية والصحفيين المهتمين بهذا المجال من الفن.

وتم إنتاج الأعمال المعروضة في سيول من قبل أساتذة جامعة لبنان وطلابها.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;