السفارة اللبنانية في سيول تقيم معرضا للمترادفات البصرية للغة العربية





أفتتح يوم الثلاثاء الماضي في غلاريا "كي إف" بسيول معرض للمترادفات البصرية للغة العربية بتنظيم مشترك بين المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية والسفارة اللبنانية لدى كوريا الجنوبية، وستمتد إقامته حتى يوم الثالث عشر من شهر مارس القادم.

وحضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين الحكوميين والفنانين الكوريين وسفراء الدول العربية والأجنبية والصحفيين المهتمين بهذا المجال من الفن.

وتم إنتاج الأعمال المعروضة في سيول من قبل أساتذة جامعة لبنان وطلابها.