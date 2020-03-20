الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

الألبوم الجديد لفرقة إن سي تي 127 يحتل المركز الخامس في قائمة بيلبورد 200

#أخبار الساحة الفنية l 2020-03-23

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

احتل الالبوم الجديد لفرقة "إن سي تي 127" بعنوان " إن سي تي # 17 نيو- زون" المركز الخامس في قائمة "بيلبورد 200 " للألبومات، مسجلا بذلك أعلى مرتبة للفرقة في القائمة الموسيقية الأمريكية. 

بهذا، أصبحت فرقة "إن سي تي 127" رابع فرقة كيبوب تحتل مركزا من بين المراكز الخمسة الأولى في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات بعد "بي تي إس" و"سوبر إم" و"مونستا إكس". وكان الألبوم السابق لفرقة "إن سي تي 127" بعنوان "إن سي تي # 127 نحن  فوق بشر" قد احتل المركز الحادي عشر في تلك القائمة في العام الماضي.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;