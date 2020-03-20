الألبوم الجديد لفرقة إن سي تي 127 يحتل المركز الخامس في قائمة بيلبورد 200

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احتل الالبوم الجديد لفرقة "إن سي تي 127" بعنوان " إن سي تي # 17 نيو- زون" المركز الخامس في قائمة "بيلبورد 200 " للألبومات، مسجلا بذلك أعلى مرتبة للفرقة في القائمة الموسيقية الأمريكية.

بهذا، أصبحت فرقة "إن سي تي 127" رابع فرقة كيبوب تحتل مركزا من بين المراكز الخمسة الأولى في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات بعد "بي تي إس" و"سوبر إم" و"مونستا إكس". وكان الألبوم السابق لفرقة "إن سي تي 127" بعنوان "إن سي تي # 127 نحن فوق بشر" قد احتل المركز الحادي عشر في تلك القائمة في العام الماضي.