كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر الحادي عشر في مارس

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس الماضي، بفضل الصادرات القوية من أشباه الموصلات.ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغ فائض الحساب الجاري 6.93 مليار دولار أمريكي في مارس.وقد سجل الحساب الجاري الكوري فائضا في مارس للشهر الحادي عشر على التوالي، واتسع ذلك الفائض عن الشهر الأسبق.وبلغ الفائض في الحساب الجاري المجمع للربع الأول 16.84 مليار دولار أمريكي، بزيادة 22.8 مليار دولار أمريكي عن العام السابق.وسجل حساب السلع فائضا للشهر الثاني عشر على التوالي، حيث بلغت قيمة الفائض 8.09 مليار دولار في مارس.وبلغت قيمة الصادرات ما يقرب من 58.3 مليار دولار في مارس، بزيادة 3% عن العام السابق، في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 50.18 مليار دولار.