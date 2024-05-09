الرئيس يون يتصل برئيس الحزب الديمقراطي للاطمئنان على صحته

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تحدث الرئيس "يون صوك يول" عبر الهاتف مع رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، حيث من المقرر أن يدخل "لي" إلى المستشفى.وفي إشعار أُرسل إلى وسائل الإعلام، قال الحزب الديمقراطي إن "يون" اتصل بـ"لي" في حوالي الساعة 2:40 من مساء الأربعاء واستفسر عن صحة رئيس الحزب، الذي أعرب عن امتنانه للرئيس.وتعد مكالمة الأربعاء الأولى بين "يون" و"لي" منذ جلوسهما لإجراء محادثات يوم الاثنين الماضي، ولم تتطرق إلى القضايا السياسية، بما في ذلك المؤتمر الصحفي الذي سيعقده "يون" اليوم الخميس.ووفقا لمساعد "لي"، فإن الرئيس أجرى المكالمة بعد أن اطلع على تقارير إعلامية تفيد بأن "لي" سيدخل المستشفى لتلقي العلاج.وكان الحزب الديمقراطي قد أعلن في وقت سابق أن رئيس الحزب سيكون في إجازة من اليوم الخميس وحتى يوم الأربعاء القادم لتلقي العلاج الذي كان قد أجله بسبب الانتخابات العامة. ولم يوضح الحزب تفاصيل العلاج.