بسبب جائحة كورونا: جامعة كونكوك تعيد جزءا من الرسوم الدراسية للطلاب

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في ظل تفشي وباء كورونا على مستوى العالم، لم تتمكن معظم الجامعات من إكمال فصولها الدراسية بشكل صحيح، لكن جامعة كونكوك(건국) قررت إعادة بعض الرسوم الدراسية للطلبة وهذه هي الحالة الأولى بين الجامعات المحلية فمن أجل منع انتشار فيروس كورونا، أجرت معظم الجامعات فصولًا غير مباشرة باستخدام الإنترنت، ولذلك ظل الطلاب الجامعيون يطالبون باسترداد أو تخفيض الرسوم الدراسية، في الوقت الذي تجاهلت فيه معظم الكليات والجامعات هذه الطلبات، كما كانت وزارة التعليم الكورية مترددة في التدخل في هذا الشأن، قررت جامعة كونكوك رد بعض الرسوم الدراسية في يوم 15 من هذا الشهر. من وجهة نظر الطلبة، يبدو أن رد الرسوم الدراسية أمر طبيعي. ومع ذلك، تشكو معظم الجامعات من وجود صعوبات مالية لإنشاء أساس لتطوير وتوزيع البرامج والمنصات المتعلقة بمحتويات الإنترنت والدروس عن بعد، كما أن معظم الجامعات تصر على أنه من المستحيل رد الرسوم الدراسية بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالوباء من أجل إدارة إجراءات التطهير والحجر الصحي في الحرم الجامعي، مع ذلك وافقت جامعة كونكوك على إعادة بعض الرسوم الدراسية للطلبة بعد إجراء عدة اجتماعات مع المجلس الطلابي لبحث حجم الرسوم الدراسية التي ستقوم بردها، وبالتالي سيتم تخفيض جزء معين من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي القادم أو إرجاع نسبة معينة من الرسوم الدراسية إلى الطلاب الملتحقين بالفصل الدراسي الأخير.

وفقًا لبيانات قدمتها وزارة التعليم إلى البرلمان، يبلغ متوسط الرسوم الدراسية السنوية للفرد في الجامعات الكورية الخاصة التي تبلغ مدة الدراسة فيها أربع سنوات حوالي 7.47 مليون وون، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الرسوم الدراسية للجامعات السيبرانية الخاصة هذا يعني أن الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة باهظة الثمن مقارنة بالجامعات عبر الإنترنت. ورغم ذلك فإن رضا الطلاب عن الفصول عن بعد التي تقدمها الجامعات الحالية منخفض ونظرًا لأن جامعة كونكوك قررت رد بعض الرسوم الدراسية للطلاب لأول مرة في كوريا، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على استرداد أو تخفيض الرسوم الدراسية في الجامعات الأخرى أيضا.

فيما يتعلق بطلب استرداد الرسوم الدراسية، قال مسؤول في وزارة التعليم إن إنفاق الميزانية على إعانات الطلاب لا يلبي الغرض الأصلي للميزانية، من الصعب عمليًا على جميع الجامعات إعادة الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب بشكل موحد، مع ذلك هناك حاجة للنظر في طرق لدعم الطلاب من خلال التشاور مع الجامعات والطلاب والخبراء والمنظمات ذات الصلة والوزارات ذات الصلة، في هذا السياق أعلنت وزارة التعليم أنها تدرس إجراءات للمساعدة في دعم الجامعات التي تقدم مساعدة مالية للطلاب المتضررين من الجائحة.