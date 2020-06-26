ماكس تشانغ مين عضو فرقة تي في إكس كيو يتزوج في سبتمبر

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سوف يتزوج المطرب "ماكس تشانغ مين" عضو فرقة "تي في إكس كيو" صديقة له خارج الوسط الفني في خريف هذا العام.

وقالت شركة "إس إم" الترفيهية إن المطرب "تشانغ مين" سيتزوج صديقته يوم الخامس من شهر سبتمبر القادم، لكنها لم تكشف عن تفاصيل حفل الزفاف.

وأضافت الشركة أن "تشانغ مين" سيواصل ممارسة أنشطته كعضو في فرقة "تي في إكس كيو" حتى بعد زواجه.

ومن جانبه، قام المطرب "تشانغ مين" بنشر رسالة مكتوبة بخط اليد على موقع التواصل الاجتماعي لمعجبيه على الإنترنت لإبلاغهم بزواجه بشكل شخصي.