الممثل بارك بو غوم ينضم إلى الخدمة العسكرية في نهاية شهر أغسطس

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قالت شركة "بلوسوم" الترفيهية إن الممثل "بارك بو غوم" سينضم إلى الخدمة العسكرية يوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس القادم.

وكان الممثل "بارك" قد قدم طلبا في شهر مايو الماضي لأداء الخدمة العسكرية في الفرقة الموسيقية لسلاح البحر، حيث خضع لاختبار أدائي في أوائل يونيو الجاري، ونجح فيه.

ويجرى حاليا تصوير الفيلم السينمائي بعنوان "واندر لاند"، والمسلسل التلفزيوني "سجل الشباب" بطولة الممثل "بارك"، وسيتم انتهاء تصويرهما قبل انضمام "بارك" إلى الخدمة العسكرية.