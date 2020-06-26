الفرقة الفرعية المكونة من عضوي فرقة إكسو تصدر أول ألبوم كامل في يوليو

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قالت شركة "إس إم" الترفيهية إن الفرقة الثنائية المكونة من المطربين "سيه هون" و"تشان يول" عضوي فرقة "إكسو" ستصدر أول ألبوم كامل لها بعنوان "مليار مرة مشاهدة" يوم الثالث عشر من شهر يوليو القادم، ويضم هذا الألبوم 9 أغنيات ذات طابع موسيقي مختلف.

وقد بدأت الفرقة الثنائية نشاطها في شهر يوليو من العام الماضي بإصدار أول ألبوم مصغر لها.